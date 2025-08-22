Nowy klub polskiego napastnika! Klub oficjalnie to ogłosił

Piłka nożna

Szymon Włodarczyk, były piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski, został wypożyczony do końca sezonu ze Sturmu Graz do Excelsioru Rotterdam - poinformował klub holenderskiej Eredivisie. W umowie zawarto opcję wykupu.

Nowy klub polskiego napastnika! Klub oficjalnie to ogłosił
fot. Cyfrasport
Szymon Włodarczyk

22-letni napastnik, syn Piotra Włodarczyka, byłego reprezentanta Polski oraz zawodnika wielu polskich klubów, występował w przeszłości w Legii Warszawa i Górniku Zabrze, z którego w 2023 roku trafił do Sturmu.

 

Początki w austriackim klubie miał bardzo udane, ale później nie było już tak dobrze. Wypożyczono go do włoskiej Salernitany, a ostatnio grał w rezerwach Sturmu; nie został zgłoszony do kadry w eliminacjach Ligi Mistrzów.

 

- Dzięki Szymonowi zapewniliśmy sobie poszukiwaną „dziewiątkę”. Znamy młodzieżowego reprezentanta Polski od dawna, a ten transfer był możliwy dzięki dobrym relacjom ze Sturmem Graz, który ma doświadczenie w pozyskiwaniu dobrych napastników. Szymon jest wysoki, potrafi strzelać gole i jest groźny w przestrzeni za linią obrony rywali - podkreślił dyrektor techniczny Excelsioru Niels van Duinen, cytowany na stronie klubu.

 

Po dwóch kolejkach holenderskiej ekstraklasy Excelsior zajmuje przedostatnie miejsce, nie zdobył jeszcze punktu. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HOLANDIAPIŁKA NOŻNASZYMON WŁODARCZYK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kacper Tobiasz: Jestem mocno sfrustrowany ostatnią sytuacją
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 