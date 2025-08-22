Nowy klub polskiego napastnika! Klub oficjalnie to ogłosił

22-letni napastnik, syn Piotra Włodarczyka, byłego reprezentanta Polski oraz zawodnika wielu polskich klubów, występował w przeszłości w Legii Warszawa i Górniku Zabrze, z którego w 2023 roku trafił do Sturmu.

Początki w austriackim klubie miał bardzo udane, ale później nie było już tak dobrze. Wypożyczono go do włoskiej Salernitany, a ostatnio grał w rezerwach Sturmu; nie został zgłoszony do kadry w eliminacjach Ligi Mistrzów.

- Dzięki Szymonowi zapewniliśmy sobie poszukiwaną „dziewiątkę”. Znamy młodzieżowego reprezentanta Polski od dawna, a ten transfer był możliwy dzięki dobrym relacjom ze Sturmem Graz, który ma doświadczenie w pozyskiwaniu dobrych napastników. Szymon jest wysoki, potrafi strzelać gole i jest groźny w przestrzeni za linią obrony rywali - podkreślił dyrektor techniczny Excelsioru Niels van Duinen, cytowany na stronie klubu.

Po dwóch kolejkach holenderskiej ekstraklasy Excelsior zajmuje przedostatnie miejsce, nie zdobył jeszcze punktu.

BS, PAP