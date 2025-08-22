Nowy zawodnik trafił do Anglii. To mistrz olimpijski
Nottingham Forest podpisał kontrakt z brazylijskim pomocnikiem Douglasem Luizem z Juventusu na zasadzie wypożyczenia na sezon z warunkowym zobowiązaniem do podpisania stałego kontraktu latem przyszłego roku - poinformował klub piłkarskiej ekstraklasy angielskiej.
- Bardzo się cieszę, że tu jestem. To wielki klub i zdecydowałem się tu przyjść, ponieważ widzę ambicje, jakie ma ten klub – powiedział Douglas Luiz w oświadczeniu wydanym w czwartek wieczorem.
Douglas Luiz rozpoczął karierę w brazylijskim klubie Vasco da Gama, a w 2017 roku przeniósł się do Manchesteru City, ale nie zagrał dla tej drużyny. Został wypożyczony do Girony na dwa sezony, zanim w 2019 roku dołączył do Aston Villi.
Wykup uzależniony jest od liczby występów brazylijskiego pomocnika w Premier League. Nawet jeśli piłkarz nie wypełni określonego w umowie limitu minut, angielski klub zachowuje możliwość sfinalizowania transferu za około 30 milionów euro. To już siódme wzmocnienie klubu z West Bridgford tego lata.
Forest, który w zeszłym sezonie zajął siódme miejsce w ekstraklasie, w pierwszej kolejce u siebie wygrał z Brentford 3:1. W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace