Nowy zawodnik trafił do Anglii. To mistrz olimpijski

- Bardzo się cieszę, że tu jestem. To wielki klub i zdecydowałem się tu przyjść, ponieważ widzę ambicje, jakie ma ten klub – powiedział Douglas Luiz w oświadczeniu wydanym w czwartek wieczorem.

Douglas Luiz rozpoczął karierę w brazylijskim klubie Vasco da Gama, a w 2017 roku przeniósł się do Manchesteru City, ale nie zagrał dla tej drużyny. Został wypożyczony do Girony na dwa sezony, zanim w 2019 roku dołączył do Aston Villi.

Wykup uzależniony jest od liczby występów brazylijskiego pomocnika w Premier League. Nawet jeśli piłkarz nie wypełni określonego w umowie limitu minut, angielski klub zachowuje możliwość sfinalizowania transferu za około 30 milionów euro. To już siódme wzmocnienie klubu z West Bridgford tego lata.

Forest, który w zeszłym sezonie zajął siódme miejsce w ekstraklasie, w pierwszej kolejce u siebie wygrał z Brentford 3:1. W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace

AK, PAP