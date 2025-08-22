Piękne słowa polskiej siatkarki. "Dalej nie wierzę, że jestem na mistrzostwach świata"

Siatkarka opisała swoje odczucia związane z przyjazdem na mistrzostwa świata w Tajlandii.

- Jeszcze nie czuję stresu, czuję ekscytację. Pierwszego dnia jak tutaj przyjechaliśmy, poczułam, że jestem szczęśliwa. Nie wiedziałam dlaczego, ale dla mnie są to duże emocje i zaszczyt bycia tutaj, ale jestem optymistycznie nastawiona - dodała.

Rok temu Paulina Damaske zadebiutowała w reprezentacji Polski, w wywiadzie mówiła o zrealizowanych celach.

- Szczerze mówiąc, moim celem było pojechanie na co najmniej dwa tygodnie VNL'a i dalej nie wierzę, że jestem na mistrzostwach świata, więc ten moment jest dla mnie wyjątkowy - powiedziała.

Zawodniczka PGE Grot Budowlani Łódź opowiedziała o przygotowaniach do nadchodzących spotkań.

- Na początku przygotowujemy się do Wietnamu. Jesteśmy już po analizie video. Wiemy, co grają i na co musimy być gotowe. Myślę, że najważniejsze jest to, aby wyjść na mecz spokojnie i pokazać naszą grę - podsumowała.

Polki swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrają 23 sierpnia o godz. 15:30 z reprezentacją Wietnamu. 25 i 27 sierpnia podopieczne Stefano Lavariniego zagrają kolejno z Kenijkami i Niemkami o tej samej porze.

AK, Polsat Sport