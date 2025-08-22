PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Szósta kolejka PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce podejmie Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Legia Warszawa na Polsatsport.pl.

Korona rozpoczęła sezon od dwóch porażek z Wisłą Płock i Legią Warszawa. W ostatnich meczach forma kielczan wzrosła. Żółto-czerwoni zremisowali przy Bułgarskiej z Lechem Poznań, a wcześniej pokonali Radomiaka Radom 3:0.

 

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Reprezentant Polski w nowym klubie

 

Lublinianie rozegrali jak dotąd cztery spotkania. Mecz z Jagiellonią Białystok został przełożony z powodu rywalizacji białostoczan w kwalifikacjach Ligi Konferencji. W ostatnim meczu Motor zremisował z Piastem Gliwice 0:0. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

