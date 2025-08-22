Radomiak dobrze rozpoczął sezon, zdobywając w pierwszych trzech spotkaniach siedem punktów. Ostatnie dwa mecze dla podopiecznych Joao Henriquesa zakończyły się jednak porażką. "Zieloni" zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli.

Termalica rozpoczęła rozgrywki od wysokiego zwycięstwa z Jagiellonią Białystok 4:0. Popularne "Słonie" w poprzedniej kolejce musiały uznać wyższość Rakowa Częstochowa, przegrywając 2:3.

Obie drużyny spotkają się na murawie pierwszy raz od ponad dwóch lat.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AK, Polsat Sport