PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to spotkanie szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.

Radomiak dobrze rozpoczął sezon, zdobywając w pierwszych trzech spotkaniach siedem punktów. Ostatnie dwa mecze dla podopiecznych Joao Henriquesa zakończyły się jednak porażką. "Zieloni" zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli.

 

Termalica rozpoczęła rozgrywki od wysokiego zwycięstwa z Jagiellonią Białystok 4:0. Popularne "Słonie" w poprzedniej kolejce musiały uznać wyższość Rakowa Częstochowa, przegrywając 2:3.

 

Obie drużyny spotkają się na murawie pierwszy raz od ponad dwóch lat.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AK, Polsat Sport
