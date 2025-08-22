PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo
Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to spotkanie szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.
Radomiak dobrze rozpoczął sezon, zdobywając w pierwszych trzech spotkaniach siedem punktów. Ostatnie dwa mecze dla podopiecznych Joao Henriquesa zakończyły się jednak porażką. "Zieloni" zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli.
Termalica rozpoczęła rozgrywki od wysokiego zwycięstwa z Jagiellonią Białystok 4:0. Popularne "Słonie" w poprzedniej kolejce musiały uznać wyższość Rakowa Częstochowa, przegrywając 2:3.
Obie drużyny spotkają się na murawie pierwszy raz od ponad dwóch lat.
Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.