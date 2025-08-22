Podopieczny Lewandowskiego triumfatorem mityngu Diamentowej Ligi w Brukseli

Jefferson-Wooden w stolicy Belgii wręcz zdeklasowała konkurencję. Drugie miejsce zajęła jej rodaczka Sha'Carri Richardson - 11,08 s, a trzecia była Brytyjka Daryll Neita - 11,15 s. Na czwartej pozycji uplasowała się 38-letnia Shelly-Ann Fraser-Pryce z Jamajki, która zdobyła 10 złotych medali mistrzostw świata. W tym sezonie Jefferson-Wooden poprawiła rekord życiowy na 10,65 i będzie faworytką wrześniowych MŚ w Tokio.

Pod nieobecność Holenderki Femke Bol, bieg na 400 metrów przez płotki wygrała - czasem 53,66 s - Anna Cockrell z USA. Za nią uplasowały się Gianna Woodruff z Panamy - 53,89 s i Belgijka Naomi van den Broeck - 54,12 s.

Australijka Linden Hall przez długi czas prowadziła w biegu na 1500 m, jednak na ostatniej prostej została wyprzedzona przez Nikki Hiltz z USA, która triumfowała wynikiem 3.55,94. Trzecie miejsce zajęła Kenijka Nelly Chepchirchir. Aż siedem zawodniczek zeszło poniżej czterech minut!

Niespodziewanym zwycięzcą biegu na 1500 m został 20-letni Niels Laros - 3.30,58. Utalentowany Holender, mistrz Europy do lat 23, jest trenowany przez Tomasza Lewandowskiego, który przez lata współpracował ze swoim bratem - Marcinem. Drugi był Kenijczyk Phanuel Koech - 3.31,41, a trzecie miejsce zajął Yared Nuguse z USA - 3.31,51.

Konkurs rzutu oszczepem wynikiem 89,65 m wygrał Niemiec Julian Weber. Keshorn Walcott z Trynidadu i Tobago rzucił 86,30 m, natomiast Anderson Peters z Grenady - 84,00 m.

Amerykanin Jacory Patterson czasem 44,05 s z wyraźną przewagą wygrał bieg na 400 m. Drugie miejsce rodak Vernon Norwood - 44,62 s, a trzeci był Brytyjczyk Charles Dobson - 44,81 s.

Był to przedostatni mityng Diamentowej Ligi w tym roku. W środę i w czwartek w Zurychu odbędzie się finał prestiżowego cyklu. Wezmą w nim udział zawodnicy, którzy w całym sezonie zdobyli najwięcej punktów w poszczególnych konkurencjach. Wśród nich jest m.in. Natalia Bukowiecka, która pobiegnie na 400 m.

RI, PAP