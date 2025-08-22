Polki zaskakująco awansują. Ranking FIVB na chwilę przed MŚ

Jak powstaje ranking FIVB i jakie ma znaczenie?



Ranking FIVB to zestawienie reprezentacji siatkarskich. Za jego prowadzenie odpowiada Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. To zestawienie, które odzwierciedla obecną sytuację w siatkówce, ponieważ uwzględnia tylko najnowsze wyniki, przy czym ranking aktualizowany jest po każdym meczu. Aby go obliczyć, statystycy korzystają ze skomplikowanego wzoru i potrzebują takich danych jak:

● punkty drużyny przed meczem,

● współczynnik wagi meczu zależny od rangi turnieju,

● rzeczywisty wynik meczu (stosunek setów),

● oczekiwany wynik według modelu probabilistycznego.

Na podstawie tych danych obliczany jest aktualny ranking i dzieje się tak po każdym spotkaniu. Zestawienie to ma znaczenie w kontekście losowania grup eliminacji do najważniejszych turniejów, a także grup w fazie zasadniczej mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. Im dana reprezentacja wyżej w rankingu, tym teoretycznie słabszych rywali może wylosować.

Historyczny ranking Polek tuż przed startem Mistrzostw Świata



Tuż przed mistrzostwami świata 2025 Polki plasują się na historycznym trzecim miejscu w rankingu FIVB. Nigdy nie były wyżej i wciąż śrubują swój rekord. Po zakończeniu rozgrywek Ligi Narodów mają na koncie 365.17 pkt. Najwięcej w historii miały w sierpniu 2024 roku. Wówczas na ich koncie znajdowało się 374.39 pkt.

W ostatnich latach osiągnęły spory progres i systematycznie pięły się w zestawieniu. Po raz pierwszy na podium wskoczyły w maju 2024 roku i od ponad roku nie oddają swojego zasłużonego miejsca w czołówce. To dobry prognostyk przed mistrzostwami świata w Tajlandii, które rozpoczynają się już 22 sierpnia. Ranking FIVB wskazuje na to, że biało-czerwone mogą włączyć się do walki o medal.

TOP 10 rankingu FIVB kobiet



Faworytkami do złota w Tajlandii będą Włoszki, które od ponad roku są niepokonane w oficjalnych meczach. W tym czasie zostały mistrzyniami olimpijskimi i triumfowały w Lidze Narodów. Zagrozić chcą im Brazylijki, które są wiceliderkami zestawienia. Poniżej TOP 10 rankingu FIVB zgodnie ze stanem tuż przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata.

Włochy 474.26

Brazylia 426.80

Polska 365.17

Chiny 348.60

Japonia 348.27

Turcja 337.60

USA 332.77

Holandia 262.75

Serbia 261.84

Dominikana 248.35



Gdzie oglądać mecze Polek na mistrzostwach świata?



Prawa do transmisji mistrzostw świata w siatkówce kobiet ma telewizja Polsat. Mecze Polek oraz inne pojedynki turnieju w Tajlandii transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu. Przy okazji meczów naszej reprezentacji przygotowane zostanie studio wraz z ekspertami, bogatymi analizami i pomeczowymi wywiadami z biało-czerwonymi.

To świetna informacja dla polskich kibiców. Reprezentacja Polski przystąpi do tego turnieju jako trzecia w rankingu FIVB i będzie liczyć się w walce o medal.

