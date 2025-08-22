Polska - Kanada. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Czas na trzeci mecz polskich siatkarzy podczas młodzieżowych mistrzostw świata. Jak na razie podopieczni Piotra Grabana spisują się znakomicie - bez straty seta ograli Portoryko i Koreę Południową.

Polska - Kanada na żywo

W trzeciej kolejce w ramach grupy B młodzi polscy siatkarze zmierzą się z Kanadą.

Kanadyjczycy na otwarcie przegrali z Koreańczykami, a następnie ograli Kazachów.

Mistrzostwa świata to dla Polaków docelowa impreza w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Piotra Grabana są jedną z 24 drużyn rywalizujących na tegorocznym mundialu. W grupie B zmierzą się jeszcze z Kazachstanem oraz Iranem.

Polska - Kanada. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Kanada poznamy w sobotę 23 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Kanada, przekonamy się w godzinach porannych - start o godzinie 8.00 polskiego czasu.

Polsat Sport