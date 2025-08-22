Polska pnie się w rankingu UEFA. Historyczna szansa

W grze o europejskie puchary cały czas są wszystkie cztery polskie drużyny, które zdobywają dla Polski punkty do rankingu UEFA. Aktualnie znajdujemy się na 13. miejscu, a do wyższych lokat brakuje nam bardzo niewiele.

Polska przed historyczną szansą

Po czwartkowych meczach Polska dopisała sobie do rankingu 0.750 punktu. To zasługa zwycięstw naszych ekip. Jagiellonia Białystok pewnie pokonała Dinamo Tirana 3:0, Legia Warszawa ograła Hibernian FC 2:1, a Raków Częstochowa skromnie zwyciężył 1:0 nad Ardą Kyrdżali. Jedynie Lech Poznań nie stanął na wysokości zadania, przegrywając 1:5 z KRC Genk. 

 

Polska ten sezon rozpoczęła od 13. lokaty w rankingu UEFA, który decyduje o liczbie klubów w pucharach i rundach eliminacji za dwa lata. Utrzymanie tej pozycji gwarantowałoby mistrzowi kraju start w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (więc co najmniej fazę grupową Ligi Europy). A gdyby udało się awansować na 12. pozycję (11. miejsce daje to samo), oznaczałoby to, że dodatkowo zdobywca Pucharu Polski (albo 3. drużyna ligi) zaczynałby eliminacje Ligi Europy od czwartej rundy, a więc grałaby co najmniej w Lidze Konferencji. 

 

Do tego celu brakuje naprawdę niewiele. Norwedzy wyprzedzają nas o 0.162 punktu. W tym tygodniu państwo ze Skandynawii dorzuciło 0,6 pkt, gdyż Bodo/Glimt zdecydowanie pokonało Sturm Graz 5:0 w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Europy, Brann wygrał z AEK Larnaka 2:1, a Rosenborg niespodziewanie ograło Mainz 2:1. Na nasze szczęście porażkę poniósł Fredrikstad w starciu z Crystal Palace 0:1.

 

Polska jeszcze nigdy nie miała dwóch drużyn z automatycznym awansem do pucharów, więc byłoby to historyczne osiągnięcie naszej piłki. 

 

Do znajdujących się na 11. miejscu Greków również się zbliżyliśmy. Walczący o Ligę Europy Panathinaikos wygrał 2:1 z Samsunsporem, a PAOK przegrał na wyjeździe 0:1 z Rijeką. W eliminacjach Ligi Konferencji AEK zremisował na wyjeździe 1:1 z Anderlechtem. To w sumie dało 0,3 pkt do rankingu UEFA.

 

Warto też spojrzeć, co dzieje się za naszymi plecami. Będąca bezpośrednio za Polską Dania dorzuciła w tym tygodniu 0,5 pkt i traci do nas 1,894 pkt, a znajdująca się jedno miejsce niżej Austria zyskała zaledwie 0,2 pkt, tracąc do 13. lokaty 3,675 pkt.

