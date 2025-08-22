Polska pnie się w rankingu UEFA. Historyczna szansa

Po czwartkowych meczach Polska dopisała sobie do rankingu 0.750 punktu. To zasługa zwycięstw naszych ekip. Jagiellonia Białystok pewnie pokonała Dinamo Tirana 3:0, Legia Warszawa ograła Hibernian FC 2:1, a Raków Częstochowa skromnie zwyciężył 1:0 nad Ardą Kyrdżali. Jedynie Lech Poznań nie stanął na wysokości zadania, przegrywając 1:5 z KRC Genk.

Polska ten sezon rozpoczęła od 13. lokaty w rankingu UEFA, który decyduje o liczbie klubów w pucharach i rundach eliminacji za dwa lata. Utrzymanie tej pozycji gwarantowałoby mistrzowi kraju start w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (więc co najmniej fazę grupową Ligi Europy). A gdyby udało się awansować na 12. pozycję (11. miejsce daje to samo), oznaczałoby to, że dodatkowo zdobywca Pucharu Polski (albo 3. drużyna ligi) zaczynałby eliminacje Ligi Europy od czwartej rundy, a więc grałaby co najmniej w Lidze Konferencji.

Do tego celu brakuje naprawdę niewiele. Norwedzy wyprzedzają nas o 0.162 punktu. W tym tygodniu państwo ze Skandynawii dorzuciło 0,6 pkt, gdyż Bodo/Glimt zdecydowanie pokonało Sturm Graz 5:0 w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Europy, Brann wygrał z AEK Larnaka 2:1, a Rosenborg niespodziewanie ograło Mainz 2:1. Na nasze szczęście porażkę poniósł Fredrikstad w starciu z Crystal Palace 0:1.

Polska jeszcze nigdy nie miała dwóch drużyn z automatycznym awansem do pucharów, więc byłoby to historyczne osiągnięcie naszej piłki.

Do znajdujących się na 11. miejscu Greków również się zbliżyliśmy. Walczący o Ligę Europy Panathinaikos wygrał 2:1 z Samsunsporem, a PAOK przegrał na wyjeździe 0:1 z Rijeką. W eliminacjach Ligi Konferencji AEK zremisował na wyjeździe 1:1 z Anderlechtem. To w sumie dało 0,3 pkt do rankingu UEFA.

Warto też spojrzeć, co dzieje się za naszymi plecami. Będąca bezpośrednio za Polską Dania dorzuciła w tym tygodniu 0,5 pkt i traci do nas 1,894 pkt, a znajdująca się jedno miejsce niżej Austria zyskała zaledwie 0,2 pkt, tracąc do 13. lokaty 3,675 pkt.

MR, Polsat Sport