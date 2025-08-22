Polska - Wietnam. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał na MŚ w siatkówkę 2025?
Polska - Wietnam to pierwsze spotkanie polskich siatkarek podczas mistrzostw świata 2025. Kto wygrał mecz Polska - Wietnam? Jaki był wynik meczu siatkarek Polska - Wietnam?
Czas na pierwszy mecz polskich siatkarek podczas mistrzostw świata 2025. W pierwszej kolejce podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Wietnamem.
- Na początku przygotowujemy się do Wietnamu. Jesteśmy już po analizie video. Wiemy, co grają i na co musimy być gotowe. Myślę, że najważniejsze jest to, aby wyjść na mecz spokojnie i pokazać naszą grę - przyznała polska siatkarka Paulina Damaske.
Polki trafiły do grupy G. Oprócz Wietnamek, ich rywalkami będą Niemki oraz Kenijki.
Polska - Wietnam. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu siatkarek Polska - Wietnam poznamy w sobotę 23 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Wietnam, przekonamy się w godzinach popołudniowych polskiego czasu - start meczu o godzinie 15.30.