Ponad 50 lat czekania! Siatkarki udanie wróciły na mundial

Reprezentacja Francji mężczyzn to jedna z czołowych drużyn świata. Zupełni inaczej jest w przypadku kobiet. "Trójkolorowe" w swojej historii tylko trzykrotnie grały na mistrzostwach świata. Miało to miejsce w 1952, 1956 i 1974 roku. Najwyższą pozycję, a mianowicie siódmą zajęły na tej pierwszej imprezie. Na igrzyskach olimpijskich zagrały tylko raz, w 2024 roku, kiedy były gospodyniami turnieju w Paryżu.

W piątek w Tajlandii rozpoczęły się kolejne mistrzostwa świata. Francja wróciła na tę imprezę po niemal 51 latach przerwy. W 1974 roku Francuzki przegrały w pierwszej rundzie z Bułgarią, Holandią, a także wygrały z Koreą Północną. W związku z tym "Trójkolorowe" w drugiej fazie walczyły o miejsca 19-24. Tam pokonały Portoryko, Bahamy, Dominikanę, a także uległy RFN. Ostatecznie zajęły 20. lokatę.

Na zwycięstwo w mistrzostwach świata reprezentacja Francji czekała od 26 października 1974 roku. Po niespełna 51 latach w końcu udało im się wygrać znowu. Pewne zwycięstwo nad Portoryko pozwoliło Francuzkom z nadziejami spoglądać w stronę 1/8 finału. W grupie zostały im jeszcze starcia z Brazylią oraz Grecją.

Francja - Portoryko 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14)

IM, Polsat Sport