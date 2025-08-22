Porażka z Legią, a później wielka tragedia. Smutne informacje ze Szkocji

Petrie od lat był znanym działaczem piłkarskim w Szkocji. W 1998 przyczynił się do utworzenia Scottish Premier League. W Hibernian pracował przez 28 lat. Za czasów jego rządów klub przebudował stadion, a także po raz pierwszy od 114 lat zdobył Puchar Szkocji.

W 2019 roku ustąpił ze stanowiska w Hibernian i został prezesem Szkockiej Federacji Piłki Nożnej. Wcześniej przez lata pełnił funkcję wiceprezesa. Petrie zmarł w wieku 69 lat po długiej walce z rakiem.

Hibernian FC is deeply saddened to learn of the passing of former Chief Executive and Chairman Rod Petrie.



Rest in peace, Rod. 💚 pic.twitter.com/qty4DzbkzP — Hibernian Football Club (@HibernianFC) August 22, 2025

Zespół z Edynburga w czwartek podejmował Legię Warszawa w meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Drużyna z Polski wygrała 2:1. Rewanż odbędzie się w czwartek na stadionie przy ul. Łazienkowskiej.

W maju Hibernian pożegnało swojego byłego właściciela Sir Toma Farmera, któremu Petrie doradzał w sprawach klubowych jeszcze w latach 90-tych.

