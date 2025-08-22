Porażka z Legią, a później wielka tragedia. Smutne informacje ze Szkocji

Piłka nożna

W wieku 69 lat zmarł były prezes Hibernianu Rod Petrie, który swego czasu był również prezydentem Szkockiej Federacji Piłki Nożnej. Szkot zmagał się z nowotworem.

fot. PAP

Petrie od lat był znanym działaczem piłkarskim w Szkocji. W 1998 przyczynił się do utworzenia Scottish Premier League. W Hibernian pracował przez 28 lat. Za czasów jego rządów klub przebudował stadion, a także po raz pierwszy od 114 lat zdobył Puchar Szkocji.

 

W 2019 roku ustąpił ze stanowiska w Hibernian i został prezesem Szkockiej Federacji Piłki Nożnej. Wcześniej przez lata pełnił funkcję wiceprezesa. Petrie zmarł w wieku 69 lat po długiej walce z rakiem. 

 

 

 

 

Zespół z Edynburga w czwartek podejmował Legię Warszawa w meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Drużyna z Polski wygrała 2:1. Rewanż odbędzie się w czwartek na stadionie przy ul. Łazienkowskiej.

 

W maju Hibernian pożegnało swojego byłego właściciela Sir Toma Farmera, któremu Petrie doradzał w sprawach klubowych jeszcze w latach 90-tych.

IM, Polsat Sport
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
