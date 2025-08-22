Raków Częstochowa blisko gry w Lidze Konferencji. "Przeciwnik był dobrze przygotowany"

Jak przyznał Papszun temu zwycięstwu towarzyszyły mieszane uczucia, bo z jednej strony radość z wygranej, a z drugiej pozostał niedosyt ze względu na jego rozmiary. - Cieszy zwycięstwo. Czy mogliśmy wypracować większą zaliczkę? Tak, bo mieliśmy dużo sytuacji, z których mogły paść bramki - rozważał szkoleniowiec częstochowian.

Zdaniem Papszuna, Raków najlepiej grał pomiędzy 10 a 30 minutą i wtedy powinien rozstrzygnąć losy nie tylko tego meczu, ale całej rywalizacji. Według niego po przerwie częstochowianie nie mieli już takiej kontroli nad grą jak wcześniej, lecz mimo to mogli zdobyć chociaż jeszcze jednego gola, ale swoich okazji nie wykorzystali w końcówce rezerwowi - Ivi Lopez i Jesus Diaz. W efekcie w rewanżu Raków stanie przed dużym wyzwaniem, ale ma cały tydzień by się do niego odpowiednio przygotować.

- Teraz już wiemy, z kim mamy do czynienia. Trzeba przyznać przeciwnikowi, że był dobrze przygotowany i grał na dużej intensywności. W sumie zaskoczył in plus, ale my i tak potrafiliśmy sobie wypracować przynajmniej pięć świetnych sytuacji do zdobycia goli. Wyjazd zawsze jest trudny. Zaliczka, choć skromna, jednak jest i to przeciwnik musi się martwić o to, jak ją zniwelować - zauważył.

Natomiast trener Ardy Aleksandyr Tunczew miał do swoich zawodników sporo pretensji za utratę bramki.

- Przez chwilę byliśmy zbyt leniwi i to wystarczyło, by przeciwnik wykorzystał nasz błąd. Na szczęście po przerwie rezerwowi ożywili naszą grę i przed rewanżem nie stoimy na straconej pozycji. Ale musimy poprawić naszą grę i unikać takich błędów jak te popełnione dzisiaj. Dzisiaj przegraliśmy, ale jest jeszcze drugi mecz - ocenił

AK, PAP