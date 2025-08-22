Rozbili bank dla młodej gwiazdy. Nie rozegrał nawet sezonu, zgarnie 167 milionów

Nazar trafił do ekipy z Chicago jako 13. numer draftu w 2022 roku i choć w najsilniejszej lidze świata zadebiutował już w sezonie 2023/2024, nie od razu został obwołany przyszłą gwiazdą światowego hokeja. W swoich debiutanckich rozgrywkach na taflach NHL pojawił się zaledwie 3 razy, strzelając jednego gola.

Kapitalna gra Amerykanina w barwach Rockford IceHogs, klubu filialnego Blackhawks (11 goli i 13 asyst w 21 meczach), do którego został oddelegowany, sprawiła, że drużyna z "Wietrznego Miasta" dała mu drugą szansę, którą Nazar w pełni wykorzystał. W poprzednim sezonie NHL 21-latek zagrał już 53 razy, strzelając 12 goli i notując 14 asyst, a ponadto poprowadził ekipę USA do złota mistrzostw świata elity - pierwszego od 1933 roku (albo od 1960 roku, jeśli liczymy lata, gdy tytuł mistrza świata przyznawano drużynie, która wygrała zimowe igrzyska olimpijskie)!

Działacze Blackhawks, widząc w Nazarze przyszłego lidera klubu, który - wraz z Connorem Bedardem, numerem 1 draftu 2023, a także Białorusinem Artiomem Lewszunowem, "dwójką" draftu 2024 - ma przywrócić ekipie Blackhawks dawny blask, postanowili rozbić bank, proponując Amerykaninowi gigantyczny kontrakt, opiewający na 46 mln dolarów (prawie 167 mln złotych) za siedem lat gry! Umowa zacznie obowiązywać od sezonu 2026/2027.

Jak podaje szwedzki dziennik "Aftonbladet", kontrakt jest o tyle niezwykły, że jeszcze nigdy w historii nie zaproponowano takiej stawki zawodnikowi, który na taflach NHL nie rozegrał nawet jednego pełnego sezonu.