US Open nie dla polskiej tenisistki

Linda Klimovicova nie zdołała awansować do turnieju głównego wielkoszlemowego US Open. W ostatniej rundzie eliminacji w Nowym Jorku urodzona w Ołomuńcu, ale od tego sezonu reprezentująca Polskę tenisistka przegrała z Łotyszką Darją Semenistają 3:6, 6:7 (0-7).