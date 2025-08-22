US Open nie dla polskiej tenisistki

Tenis

Linda Klimovicova nie zdołała awansować do turnieju głównego wielkoszlemowego US Open. W ostatniej rundzie eliminacji w Nowym Jorku urodzona w Ołomuńcu, ale od tego sezonu reprezentująca Polskę tenisistka przegrała z Łotyszką Darją Semenistają 3:6, 6:7 (0-7).

US Open nie dla polskiej tenisistki
fot. Instagram
Linda Klimovicova

W pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa, a w drugiej Maja Chwalińska.

 

Rywalizacja w głównej drabince US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

BS, PAP
TENISUS OPEN
