US Open nie dla polskiej tenisistki
Linda Klimovicova nie zdołała awansować do turnieju głównego wielkoszlemowego US Open. W ostatniej rundzie eliminacji w Nowym Jorku urodzona w Ołomuńcu, ale od tego sezonu reprezentująca Polskę tenisistka przegrała z Łotyszką Darją Semenistają 3:6, 6:7 (0-7).
Linda Klimovicova
W pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa, a w drugiej Maja Chwalińska.
ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera
Rywalizacja w głównej drabince US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Miomir Kecmanovic - Sebastian Korda. Skrót meczu