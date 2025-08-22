Wielbiciele biegania znów będą mieli swoje święto!

W Zakopanem na biegaczy czekać będą wielkie sławy polskich biegów, z medalistką ostatnich igrzysk olimpijskich Natalią Bukowiecką czy trenerem wielu czołowych zawodników na świecie Tomaszem Lewandowskim na czele. – Po doświadczeniach z ubiegłego roku uważam, że taka konferencja jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. Dla mnie bieganie jest najpiękniejszym sportem na świecie i chcę, żeby jak najwięcej osób biegało w sposób zdrowy. My, którzy uprawiamy bieganie zawodowo, chcemy po prostu edukować Polaków – dodaje Natalia Bukowiecka.

Inicjatorami spotykania dla biegaczy amatorów są czołowi polscy lekkoatleci – oprócz Bukowieckiej i Kszczota także Joanna Jóźwik. Już wiadomo, że w Zakopanem pojawią się także inni znani biegacze, jak Pia Skrzyszowska, Aleksandra Lisowska, czy Henryk Szost. Z pewnością wielką sprawą dla polskich biegaczy będzie spotkanie z Tomaszem Lewandowskim.

– Udało nam się zaprosić do udziału w konferencji Tomasza Lewandowskiego, eksperta Bieganie.pl i jednego z najlepszych trenerów lekkoatletycznych w Europie. To ogromna wartość dla uczestników i potwierdzenie, że konsekwentnie realizujemy naszą misję edukacji biegaczy na najwyższym poziomie – mówi Tomasz Koprowski, redaktor naczelny Bieganie.pl.

– To już trzecie nasze spotkanie i jestem przekonany, że choć dwie poprzednie edycje były znakomite, to ta będzie jeszcze lepsza. Przede wszystkim zdecydowaliśmy się na wydłużenie konferencji o cały blok, który odbędzie się w piątek. Dzięki temu będziemy mieli więcej godzin teoretycznych i praktycznych, by bardziej szczegółowo omówić wiele zagadnień – dodaje Kszczot.

Wśród tematyki tegorocznego spotkania będą m.in. planowanie sezonu biegowego, przygotowania do startu na 5 i 10 kilometrów, przygotowania do startu w półmaratonie i maratonie, planowanie obozu biegowego, praca nad motoryką podczas sezonu, hipoksja i trening na wysokościach, strategie żywieniowe na każdym dystansie czy psychologiczne aspekty biegania. – Powiemy też o tym, jak zacząć biegać po górach, jak zapobiegać i leczyć kontuzje. Jak zwykle w programie znalazły się bowiem spotkania z lekarzami, fizjoterapeutami czy ekspertami w dziedzinie sprzętu biegowego. Możemy zagwarantować, że nie zabraknie też biegowych influenserów i lżejszych tematów – podkreśla dwukrotny wicemistrz świata z Pekinu i Londynu.

Organizatorzy konferencji z roku na rok coraz mocniej stawiają na praktykę, a każdy z uczestników „Biegowego 360 stopni” będzie mógł wziąć udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez prelegentów, zawodników i trenerów. Będzie też możliwość testów sprzętu sportowego oraz poznanie nowinek technicznych, które są przydatne w treningu biegowym. Konferencję poprzedzi spotkanie samorządowców odpowiedzialnych za sport w miastach i regionach z całej Polski oraz organizatorów wydarzeń sportowych, którzy razem z czołowymi zawodnikami i doświadczonymi menadżerami będą dyskutować o tym, jak skutecznie promować aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Podobnie, jak w poprzednich latach imprezą współtowarzyszącą „Biegowego 360 stopni” będzie bieg „Dycha pod Krokwią”. To wieczorny bieg organizowany corocznie w wyjątkowej scenerii zakopiańskich skoczni narciarskich z udziałem gwiazd. Na najlepszych zawodników czekają nagrody o wartości blisko dwudziestu tysięcy złotych. Co ciekawe, na starcie stanie też spora grupa znanych sportowców i gości specjalnych konferencji. Ruszyły już zapisy do udziału w tym arcyciekawie zapowiadającym się wydarzeniu.

