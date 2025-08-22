Główne faworytki MŚ siatkarek zaczęły turniej zgodnie z planem! 3:0 w pierwszym meczu

Siatkarki reprezentacji Włoch uzyskały wyraźną przewagę w środkowej części premierowej partii (11:6, 14:9). Ambitnie i odważnie grające Słowaczki zerwały się do walki i złapały kontakt z rywalkami - gdy asa posłała Karin Sunderlikova, było 20:19. Końcówka należała jednak do ekipy Italii, której ostatni punkt w tym secie dał błąd rywalek (25:20).

Drugą odsłonę Włoszki rozpoczęły od nokautującej serii. Wynik 8:0 właściwie ustawił losy tej partii - faworytki, mając przewagę w ataku i bloku, kontrolowały sytuację i pewnie zmierzały po wygraną. Ekaterina Antropova atakiem po bloku rywalek ustaliła wynik na 25:14.

Słowaczki spróbowały nawiązać walkę z przeciwniczkami w kolejnej partii, której początek toczył się przy minimalnej przewadze Włoszek (9:8). W środkowej części seta poszła punktowa seria siatkarek Italii, które po asie Paoli Egonu prowadziły 18:11. Egonu wywalczyła również piłkę meczową (24:15), a brakujący punkt dał ekipie Italii błąd dotknięcia siatki przez rywalki (25:17).



Skrót meczu Włochy - Słowacja:



Najwięcej punktów: Paola Egonu (15) – Włochy; Karin Sunderlikova (12) – Słowacja. Włoszki miały przewagę w ataku, bloku (7–1) i polu serwisowym (5–2); popełniły też mniej błędów własnych.

W meczu otwierającym rywalizację w grupie B reprezentacja Belgii wygrała z Kubą 3:0. W drugiej kolejce Włoszki zmierzą się z Kubankami, a Słowacja zagra z Belgią. Spotkania te zostaną rozegrane w niedzielę 24 sierpnia.

Włochy – Słowacja 3:0 (25:20, 25:14, 25:17)

Włochy: Alessia Orro, Sarah Luisa Fahr, Stella Nervini, Myriam Fatime Sylla, Anna Danesi, Paola Egonu – Monica De Gennaro (libero) oraz Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini. Trener: Julio Velasco.

Słowacja: Karin Sunderlikova, Nina Wienand Herelova, Zuzana Sepelova, Karin Palgutova, Tereza Hrusecka, Barbora Kosekova – Skarleta Jancova (libero) oraz Karolina Fricova, Anna Kohutova, Lucia Herdova, Ema Magdinova (libero), Simona Jelinkova. Trener: Michal Masek.

