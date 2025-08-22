Z kim zagrają polskie zespoły w europejskich pucharach? Możliwe rozstawienie w koszykach

Polskie drużyny w czwartkowy wieczór zrobiły pierwszy krok do gry w europejskich pucharach. Pewny gry w Lidze Konferencji jest już Lech Poznań. Profil X Football Meets Dat przygotował prognozę rozstawienia koszyków. W którym koszyku znajdą się zespoły z PKO BP Ekstraklasy?

Fot. PAP
Legia Warszawa

Podopieczni Nielsa Frederiksena mają jeszcze szansę zagrać w Lidze Europy. Niestety porażka przy Bułgarskiej 1:5 z belgijskim Genkiem praktycznie przekreśliła nadzieje na występ w tych rozgrywkach. 

 

Według prognozy miejsce w pierwszym koszyku miałaby zająć Legia Warszawa, która pokonała na wyjeździe Hibernian 2:1. Jagiellonia i Lech byłyby w trzecim, a Raków znalazłby się w przedostatnim piątym koszyku.

 

Przypomnijmy, że drużyny w fazie ligowej zagrają z jednym zespołem z każdego koszyka. Zobaczcie, na kogo mogą trafić polskie ekipy.

 

 

W fazie ligowej Ligi Konferencji każda z drużyn rozegra sześć spotkań. 

