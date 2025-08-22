Z kim zagrają polskie zespoły w europejskich pucharach? Możliwe rozstawienie w koszykach

Podopieczni Nielsa Frederiksena mają jeszcze szansę zagrać w Lidze Europy. Niestety porażka przy Bułgarskiej 1:5 z belgijskim Genkiem praktycznie przekreśliła nadzieje na występ w tych rozgrywkach.

Według prognozy miejsce w pierwszym koszyku miałaby zająć Legia Warszawa, która pokonała na wyjeździe Hibernian 2:1. Jagiellonia i Lech byłyby w trzecim, a Raków znalazłby się w przedostatnim piątym koszyku.

Przypomnijmy, że drużyny w fazie ligowej zagrają z jednym zespołem z każdego koszyka. Zobaczcie, na kogo mogą trafić polskie ekipy.

[Projected 🟢 UECL league stage]



🚨 UPDATE AFTER MATCHES ON 21 AUG



✅ IN:

▪️ 🇬🇷 PAOK

▪️ 🇮🇪 Shamrock Rovers

▪️ 🇸🇪 Häcken

▪️ 🇷🇴 Univ Craiova

▪️ 🇦🇹 WAC

▪️ 🇸🇮 Celje

▪️ 🇭🇺 Györ

▪️ 🇬🇷 AEK Athens

▪️ 🇦🇲 Noah

▪️ 🇲🇹 Hamrun Spartans



❌ OUT:

▪️ 🇭🇷 Rijeka

▪️ 🇵🇹 Santa Clara

▪️ 🇷🇴 CFR Cluj… pic.twitter.com/8TLdq6lIo3 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 21, 2025

W fazie ligowej Ligi Konferencji każda z drużyn rozegra sześć spotkań.

