Z kim zagrają polskie zespoły w europejskich pucharach? Możliwe rozstawienie w koszykach
Polskie drużyny w czwartkowy wieczór zrobiły pierwszy krok do gry w europejskich pucharach. Pewny gry w Lidze Konferencji jest już Lech Poznań. Profil X Football Meets Dat przygotował prognozę rozstawienia koszyków. W którym koszyku znajdą się zespoły z PKO BP Ekstraklasy?
Podopieczni Nielsa Frederiksena mają jeszcze szansę zagrać w Lidze Europy. Niestety porażka przy Bułgarskiej 1:5 z belgijskim Genkiem praktycznie przekreśliła nadzieje na występ w tych rozgrywkach.
Według prognozy miejsce w pierwszym koszyku miałaby zająć Legia Warszawa, która pokonała na wyjeździe Hibernian 2:1. Jagiellonia i Lech byłyby w trzecim, a Raków znalazłby się w przedostatnim piątym koszyku.
Przypomnijmy, że drużyny w fazie ligowej zagrają z jednym zespołem z każdego koszyka. Zobaczcie, na kogo mogą trafić polskie ekipy.
W fazie ligowej Ligi Konferencji każda z drużyn rozegra sześć spotkań.