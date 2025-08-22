Zbigniew Boniek jest optymistą. Podsumował mecze polskich klubów w Europie

To był wyjątkowo udany dzień dla polskich klubów rywalizujących w Europie. Po zwycięstwa w pierwszych meczach czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji sięgnęły trzy ekipy znad Wisły: Jagiellonia Białystok pokonała 3:0 Dinamo Tirana, Legia Warszawa wygrała 2:1 z zespołem Hibernian, a Raków Częstochowa triumfował w starciu z Ardą Kyrdżali 1:0. Jedynym zespołem z PKO BP Ekstraklasy, który w czwartek poległ w Europie, był Lech Poznań. "Kolejorz" w eliminacjach Ligi Europy musiał uznać wyższość KRC Genk, z którym przegrał 1:5.

ZOBACZ TAKŻE: Tak Tobiasz zareagował na sytuację w końcówce. "Jestem sfrustrowany"

Zbigniew Boniek jest przekonany, że wszystkie wyżej wymienione polskie ekipy będą rywalizować w europejskich pucharach. Były reprezentant Polski, a także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikował post w mediach społecznościowych.

"Piękny czwartek. Będą 4 drużyny w fazie ligowej" - napisał Boniek na platformie "X".

Piękny czwartek😜👍 Będą 4 drużyny w fazie ligowej👍😜😜⚽️ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) August 21, 2025

Rewanże wszystkich dwumeczów, w których udział biorą polskie kluby, zostaną rozegrane w czwartek 28 sierpnia.

AA, Polsat Sport