Znamy skład reprezentacji Polski na mistrzostwa! Trener podjął decyzję

W czwartek biało-czerwoni rozegrali w Finlandii ostatni, ósmy sparing przed mistrzostwami Europy (bilans 3 zwycięstwa - 5 porażek). Teraz pełna koncentracja w przygotowaniach do spotkań o stawkę kieruje się w stronę najbliższego rywala - Słowenii.

- Oficjalnie zakończyliśmy okres przygotowawczy przed EuroBasketem, czyli najtrudniejszy i najżmudniejszy czas. Rozegraliśmy sporo sparingów. Z różnymi rywalami i w zmieniających się okolicznościach. Bardzo się cieszę, że okres przygotowawczy został tak zaplanowany. Zaczynając od części „krakowskiej” zgrupowania, przez treningi, aż po mecze. Próbowaliśmy wykonywać założenia taktyczne pod presją rywali, a nie wyłącznie w warunkach treningowych, między sobą - podsumował Milicic, cytowany na stronie PZKosz.

Terminarz meczów Polski na EuroBaskecie 2025. Kiedy grają?

Po ostatnim sparingu w Espoo zapadła decyzja co do ostatecznego składu reprezentacji Polski. Zgrupowanie opuści 19-letni skrzydłowy Tymoteusz Sternicki.

- Jestem bardzo zadowolony z postawy Tymka. Był w pełni zaangażowany w przygotowania. Jestem również pod wrażeniem jego talentu - polska koszykówka będzie korzystać z umiejętności tego zawodnika przez wiele lat. To chłopak z wielkim potencjałem. Jeśli otrzyma szansę i zostanie odpowiednio poprowadzony, może grać na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie, bardzo się cieszę, że Szymon Zapała wykorzystał swoją szansę i jedzie z nami na mistrzostwa Europy - dodał selekcjoner.

W składzie jest Tomasz Gielo, który z powodu urazu nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach kontrolnych z Finlandią.

- Tomasz wraca do zdrowia. Pozostali są w pełnej gotowości. W tym momencie zaczynamy skrupulatne przygotowania pod kątem Słowenii. Czwartek 28 sierpnia to najważniejsza data, nasz nadrzędny cel. Katowice na nas czekają. Nie mogę się doczekać widoku pełnej hali. Mam nadzieję, że w turnieju zaprezentujemy się z jak najlepszej strony - zakończył trener.

Najbardziej doświadczeni koszykarze reprezentacji to jej kapitan Mateusz Ponitka, który 29 sierpnia skończy 32 lata - rozegrał w biało-czerwonych barwach 176 spotkań i zdobył 1921 punktów oraz 32-letni Michał Sokołowski - 131 meczów i 1075 pkt.

Biało-czerwoni w grupie D w katowickim Spodku spotkają się kolejno ze Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły z każdej z grup.

42. edycja ME zostanie rozegrana w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech grupach (po sześć drużyn), rozlokowanych w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w Rydze. W stolicy Łotwy odbędzie się także faza pucharowa - od 1/8 finału - i walka o medale. Finał zostanie rozegrany 14 września o godz. 20 czasu polskiego.

Tytułu wywalczonego w Berlinie broni Hiszpania. Biało-czerwoni w ME 2022 zajęli bardzo wysokie czwarte miejsce, pierwszy raz od 1971 r. meldując się w półfinałach.

Skład reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy 2025:

obrońcy:



Jordan Loyd

Kamil Łączyński

Michał Michalak

Andrzej Pluta

Mateusz Ponitka

Przemysław Żołnierewicz

skrzydłowi:



Aleksander Dziewa

Tomasz Gielo

Michał Sokołowski

środkowi:



Aleksander Balcerowski

Dominik Olejniczak

Szymon Zapała

BS, PAP