Znowu to zrobiła! Kapitalne osiągnięcie polskiej legendy

Kopeć w biegu na 100 m triumfował czasem 10,29 i o 0,02 sekundy wyprzedził drugiego Oliwera Wdowika. Brązowy medal zdobył Jakub Lempach - 10,37.

Pod nieobecność kontuzjowanej Ewy Swobody bieg na 100 m czasem 11,38 wygrała pochodząca z Białorusi Kryscina Cimanouska. Za nią uplasowały się Magdalena Niemczyk - 11,44 i Aleksandra Piotrowska - 11,47.

40-letnia Anita Włodarczyk wynikiem 70,66 wygrała konkurs rzutu młotem. Srebrny medal zdobyła Katarzyna Furmanek - 68,62, a brąz wywalczyła Ewa Różańska - 68,59. Trzykrotna mistrzyni olimpijska i rekordzista świata została mistrzynią Polki po raz 12. Wyrównała tym samym rekord Kamili Skolimowskiej. Był to 15. medal Włodarczyk w mistrzostwach kraju.

Tyczkarz Piotr Lisek piąty raz wygrał mistrzostwa Polski na stadionie. Ma już na koncie dziewięć medali zawodów tej rangi. W piątek 33-latek uzyskał wynik 5,62, choć niewiele brakowało do zaliczenia 5,82. Srebro dla Roberta Sobery, a brąz dla Filipa Kempskiego - obaj 5,22. Zofia Gaborska wygrała konkurs skoku o tyczce wynikiem 4,20. Na podium stanęły też Maja Chamot i Emilia Kusy, które zaliczyły wysokość 4,10.

Biegi na 1500 m były wolne i kończyły się sprinterskimi finiszami. Z roli faworyta wywiązał się Filip Rak, który triumfował czasem 3.53,90. Srebro wywalczył Wiktor Miłkowski - 3.54,48, a brąz Kacper Arendt - 3.56,45.

Najszybszą kobietą na tym dystansie była Klaudia Kazimierska - 4.21,92. Zawodniczka klubu LKS Vectra Włocławek na ostatnim okrążeniu wyprzedziła Weronikę Lizakowską - 4.23,04. Trzecia była Martyna Galant - 4.23,57.

Pięć zawodniczek przekroczyło barierę sześciu metrów w skoku w dal. Anna Matuszewicz w najlepszej próbie uzyskała 6,44. Sześć centymetrów bliżej wylądowała Nikola Horowska. Brązowy medal zdobyła Roksana Jędraszak - 6,26. Poza podium znalazły się Magdalena Bokun - 6,20 i Małgorzata Jóźwicka - 6,06.

Kinga Królik w biegu na 3000 m z przeszkodami uzyskała drugi wynik w karierze - 9.24,92 i drugi raz zdobyła złoty medal MP. Poprzednio triumfowała w Suwałkach w 2022 roku. Tuż za nią linię mety przekroczyła broniąca tytułu Alicja Konieczek - 9.26,12. Brąz wywalczyła Agnieszka Chorzępa - 9.44,58.

Maciej Megier trzeci raz z rzędu został mistrzem Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami. Zawodnik SKLA Sopot wygrał czasem 8.41,10. Za nim uplasowali się Adam Bajorski - 8.44,24 i Michał Groberski - 8.46,66.

Konrad Bukowiecki jako jedyny przekroczył 20 metrów w konkursie pchnięcia kulą. Triumfował wynikiem - 20,26. Srebrny medal dla Szymona Mazura - 19,53, a brązowy dla Piotra Goździewicza - 18,61.

Wśród kobiet w pchnięciu kulą najlepiej wypadły zawodniczki Podlasia Białystok: Klaudia Kardasz - 16,73 i Zuzanna Maślana - 15,87. Na podium stanęła też Aleksandra Torańczak - 15,25.

W rzucie dyskiem wynikiem 61,91 triumfował Oskar Stachnik. Drugie miejsce zajął Damian Rodziak - 59,84, a trzeci był Wojciech Lewkowicz - 54,84. Najlepszymi kobietami w tej konkurencji były Daria Zabawska - 60,40, Weronika Muszyńska - 56,56 i Karolina Sygutowska - 51,17. Zabawska zdobyła 11. medal mistrzostw Polski seniorów, w tym siódme złoto. Jako pierwsza dyskobolka w historii MP triumfowała siedem razy z rzędu.

Wyrównany był konkurs trójskoku, w którym pierwszego od trzeciego zawodnika dzieliło tylko 28 cm. Wygrał Dawid Krzemiński - 15,63 przed Filipem Sachą - 15,49 i 38-letnim Adrianem Świderskim - 15,35, który zdobył 15 medal MP.

Sobota będzie drugim dniem lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Sesja poranna potrwa do godziny 13. Sesja wieczorna rozpocznie się o 16.15.

BS, PAP