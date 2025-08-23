25:8! Szybki mecz w "polskiej" grupie na mistrzostwach świata siatkarek

W sobotę rozpoczęła się rywalizacja w grupie G mistrzostw świata siatkarek, czyli w tej, w której znajduje się reprezentacja Polski. Na początku kibice mogli obejrzeć jednostronne spotkanie pomiędzy narodowymi drużynami Niemiec i Kenii.

Nasza zachodnie sąsiadki w pierwszym secie bardzo ostrożnie podeszły do tego starcia. Zawodniczki z Afryki w premierowej partii czasami wychodziły nawet na prowadzenie, jednak ostatecznie to Europejki przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując w tej części meczu 25:22.

W drugim secie Niemki kompletnie zdominowały przeciwniczki. Siatkarki drużyny z Kenii w tej partii zdołały wygrać zaledwie... osiem punktów.

Trzeci i zarazem ostatni set ponownie był wyrównany, jednak drużyna ze Starego Kontynentu zachowała chłodniejszą głowę. Między innymi dzięki swojemu doświadczeniu Niemki wygrały partię 25:20 i zapisały na swoim koncie pierwsze trzy punkty.

Polki swój mecz z Kenią rozegrają w poniedziałek 25 sierpnia. Natomiast w środę 27 sierpnia odbędzie się starcie pomiędzy Biało-Czerwonymi i Niemkami.

Niemcy - Kenia 3:0 (25:22, 25:8, 25:20)

Transmisje meczów mistrzostw świata siatkarek dostępne na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.