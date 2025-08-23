W poprzednim sezonie obie drużyny stanęły naprzeciw siebie dopiero w 12. kolejce - z zarysowaną już formą po pierwszych spotkaniach. Wówczas Roma znajdowała się na 12. lokacie, z kolei Bologna na siódmej.

ZOBACZ TAKŻE: Debiut Piotrowskiego w Udinese. Drużyna Polaka z awansem w Pucharze Włoch

Dwa gole dla gospodarzy strzelił Stephan El Shaarawy, jednak to nie wystarczyło. Goście wygrali po trafieniach Santiago Castro, Riccardo Orsoliniego i Jespera Karlssona.

W rewanżu, podczas 20. kolejki Serie A, padł remis 2:2. Bramki dla "Rossoblu" zdobyli Thijs Dallinga i Lewis Ferguson. Z kolei w ekipie z Rzymu strzelał Alexis Saelemaekers oraz Artem Dovbyk. Ukrainiec pokonał Skorupskiego w ósmej minucie doliczonego czasu gry, wyrywając cenny punkt z Bolonii.

Ostatecznie to rzymianie zajęli piąte miejsce w tabeli sezonu 2024/25 i zagrają w kolejnym sezonie w Lidze Europy UEFA. Klub polskiego golkipera zakończył zmagania w Italii na dziewiątej lokacie.

W przygotowaniach do nowego sezonu, Roma rozegrała sześć meczów kontrolnych. Wygrała cztery z nich - z Kaiserslautern (1:0), Cannes (3:0), Lens (2:0) i Evertonem (1:0). Podopieczni Gian Piero Gasperiniego zremisowali 2:2 z saudyjskim NEOM Marcina Bułki oraz przegrali 0:4 z Aston Villa.

Bologna rozegrała pięć sparingów. Triumfowała w trzech z nich, pokonując 7:0 Virtus Werona, 3:2 Levadiakos i 1:0 VfB Stuttgart. Lepsze okazały się z kolei Vis Pesaro (2:3) i OFI 1925 (2:4).

Jak oba zespoły rozpoczną tegoroczne zmagania w Serie A? Kto powalczy o europejskie puchary? Czy Łukasz Skorupski zachowa czyste konto?

Transmisja meczu AS Roma - FC Bologna w Polsacie Sport 1. Początek o godz. 20:45.