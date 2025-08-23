Zespół z Łodzi od początku sezonu przeplata zwycięstwa porażkami. Podopieczni Szymona Grabowskiego pokonali dotychczas Znicz Pruszków (1:0), Polonię Bytom (5:0) oraz Stal Mielec (2:0). Z kolei musieli uznać wyższość Wisły Kraków (0:5), Chrobrego Głogów (1:2) i Miedzi Legnica (1:2). Dzięki temu łodzianie mają na koncie dziewięć punktów i znajdują się w środku tabeli.

Natomiast Polonia zgromadziła dotychczas osiem oczek i znajduje się niżej w tabeli. Piłkarze Mariusza Pawlaka w ostatnim spotkaniu ulegli Wieczystej Kraków aż 1:6, kończąc w ten sposób swoją serię spotkań bez porażki, która trwała trzy kolejki. "Czarne Koszule" zremisowały bowiem wcześniej z Ruchem Chorzów i pokonały Znicz Pruszków oraz Stal Mielec.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport