Pogoń po sześciu spotkaniach zgromadziła dziesięć punktów i znajduje się w górnej części tabeli. Ostatnio przeplata zwycięstwa porażkami. W czterech meczach ligowych rozegranych w sierpniu podopieczni Piotra Stokowca zaliczyli zwycięstwa nad Miedzią Legnica (4:0) i Zniczem Pruszków (4:1). Z kolei musieli uznać wyższość Wisły Kraków (2:3) i Polonii Bytom (0:3).

Natomiast Chrobry w tym sezonie ma na ten moment osiem punktów (tak jak pięć innych drużyn). W ostatnim spotkaniu przegrał ze Śląskiem Wrocław 1:2. Wcześniej piłkarze Łukasza Becelli zremisowali 2:2 ze wspomnianą już Miedzią oraz wygrali 2:1 z ŁKS-em Łódź.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport