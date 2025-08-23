Betclic 1. Liga: Stal Rzeszów - Miedź Legnica. Relacja live i wynik na żywo.
Stal Rzeszów zmierzy się na własnym stadionie z Miedzią Legnica w ramach siódmej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Miedź Legnica na Polsatsport.pl
Zespół z Rzeszowa w ostatnim meczu przegrał z Ruchem Chorzów 4:0. "Stalowcy" zdobyli jak dotąd osiem punktów i znajdują się w środku tabeli.
Miedź, która w poprzednim sezonie walczyła o awans, obecnie przechodzi kryzys. W sześciu spotkaniach odniosła jedno zwycięstwo i znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli.
Poprzednie ligowe spotkanie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się remisem 3:3.
