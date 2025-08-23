Chiny - Meksyk. Relacja live i wynik online MŚ siatkarek

W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska. W pierwszej części turnieju drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Reprezentacja Polski występuje w grupie G. W meczach pierwszej części turnieju mierzy się kolejno z Wietnamem (23 sierpnia), Kenią (25 sierpnia) oraz Niemcami (27 sierpnia).

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chiny - Meksyk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.