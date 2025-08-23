Co z kontuzją Roberta Lewandowskiego? Barcelona wydała komunikat!
W sobotę FC Barcelona wydała oficjalny komunikat w sprawie Roberta Lewandowskiego. Możemy w nim przeczytać, że Polak "otrzymał zgodę lekarza na grę". 37-latek znalazł się więc w kadrze meczowej na spotkanie z Levante.
Od wielu tygodni Robert Lewandowski leczy kontuzję, której nabawił się przed startem sezonu 2025/26. Uraz wyeliminował Polaka z inauguracji przeciwko RCD Mallorca.
Barcelona wygrała pierwszy mecz La Liga 3:0. Gole strzelali piłkarze z formacji ofensywnej - Raphinha, Lamine Yamal i Ferran Torres. Atak "Dumy Katalonii" radzi sobie więc bardzo dobrze. Hansi Flick nie jest więc przyparty do muru i może stopniowo włączać napastnika do zespołu.
Niemiec nie ukrywał, że widzi Lewandowskiego w składzie, jednak decyzja w jego sprawie ma nadejść dopiero w trakcie meczu z Levante i ma być ona uzależniona od jego przebiegu.
W sobotnie przedpołudnie klub ze stolicy Katalonii wydał oświadczenie. Napisano w nim, że Polak dostał zgodę klubowego lekarza i może zostać zgłoszony na mecz drugiej kolejki La Liga.
"Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to po udanym występie na Majorce, zwięczonym golem, miejsce w ataku powinien zachować Ferran Torres" - napisał dziennik "Mundo Deportivo".Przejdź na Polsatsport.pl