Co z kontuzją Roberta Lewandowskiego? Barcelona wydała komunikat!

Od wielu tygodni Robert Lewandowski leczy kontuzję, której nabawił się przed startem sezonu 2025/26. Uraz wyeliminował Polaka z inauguracji przeciwko RCD Mallorca.

Barcelona wygrała pierwszy mecz La Liga 3:0. Gole strzelali piłkarze z formacji ofensywnej - Raphinha, Lamine Yamal i Ferran Torres. Atak "Dumy Katalonii" radzi sobie więc bardzo dobrze. Hansi Flick nie jest więc przyparty do muru i może stopniowo włączać napastnika do zespołu.

Niemiec nie ukrywał, że widzi Lewandowskiego w składzie, jednak decyzja w jego sprawie ma nadejść dopiero w trakcie meczu z Levante i ma być ona uzależniona od jego przebiegu.

Robert Lewandowski gets medical clearance for #LevanteBarça pic.twitter.com/bqlNu0Bqrb — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2025

W sobotnie przedpołudnie klub ze stolicy Katalonii wydał oświadczenie. Napisano w nim, że Polak dostał zgodę klubowego lekarza i może zostać zgłoszony na mecz drugiej kolejki La Liga.

"Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to po udanym występie na Majorce, zwięczonym golem, miejsce w ataku powinien zachować Ferran Torres" - napisał dziennik "Mundo Deportivo".