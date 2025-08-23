Czołowy siatkarz reprezentacji kontuzjowany! Fatalny uraz wykluczył go z gry w MŚ

Przyjmujący reprezentacji Włoch Daniele Lavia nie zagra w tegorocznych mistrzostwach świata. Siatkarz doznał urazu prawej ręki podczas treningu. Kontuzja jest na tyle poważna, że jego klub Itas Trentino, poinformował, że zawodnik może opuścić nie tylko siatkarski mundial, ale i sporą część sezonu ligi włoskiej.

fot. Cyfrasport
Jak poinformowała Włoska Federacja Piłki Siatkowej (FIPAV), Daniele Lavia doznał kontuzji podczas treningu reprezentacji. Włosi przygotowują się w Weronie do udziału w mistrzostwach świata, które w dniach 12–28 września zostaną rozegrane na Filipinach.

 

Siatkarz doznał urazu prawej ręki w wyniku przypadkowego upadku. Personel medyczny reprezentacji udzielił mu pomocy, a następnie Lavia przeszedł specjalistyczne badania. Wykazały one otwarte złamania paliczków czwartego i piątego palca. Konieczna była operacja, którą przeprowadzono w szpitalu w Weronie. Rekonstrukcja ścięgna i tkanek miękkich dłoni przebiegła pomyślnie, a dłoń unieruchomiono specjalnym usztywniaczem.

 

Włoska Federacja oficjalnie poinformowała, że uraz wykluczył zawodnika z udziału w mistrzostwach świata. W komunikacie klubu Trentino Volley przeczytaliśmy natomiast, że czas rekonwalescencji będzie najprawdopodobniej bardzo długi i Lavia opuści znaczną część rozgrywek SuperLega.

 

 

 

DANIELE LAVIAMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ SIATKARZY 2025SIATKÓWKA
