Norwescy skoczkowie narciarscy, medaliści olimpijscy - Marius Lindvik i Johann Andre Forfang, zostali zdyskwalifikowani na trzy miesiące ws. ingerencji w kombinezony podczas tegorocznych mistrzostw świata w Trondheim. Decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa w porozumieniu z Komisją Etyki.

Dwaj skoczkowie narciarscy zdyskwalifikowani! To mistrzowie olimpijscy
fot. Cyfrasport, Polsat Sport
Forfang i Lindvik zdyskwalifikowani

W wydanym w sobotę komunikacie FIS poinformowała, że obaj skoczkowie zaakceptowali trzymiesięczną dyskwalifikację, od której odjęto około trzytygodniowy okres wcześniejszego zawieszenia. Ponadto każdy z nich zapłaci 2 tys. franków szwajcarskich tytułem pokrycia kosztów postępowania.

 

Oprócz Lindvika i Forfanga śledztwem w sprawie "afery kombinezonowej" zostali objęci norweski trener Magnus Brevig, jego asystent Thomas Lobben oraz serwisant Adrian Livelten. Ich sprawa nie została jeszcze zakończona.

 

Rywalizacja o medale mistrzostw świata została przyćmiona przez skandal związany z manipulowaniem strojami. Opublikowano anonimowy film, na którym pokazano, jak norweska reprezentacja dodawała do kombinezonów niezgodny z przepisami szew, mający zapewnić zawodnikom większą stabilność w powietrzu. Przedstawiciele Biura ds. Etyki i Zgodności FIS przesłuchali w tej sprawie 38 świadków i zbadali 88 istotnych dowodów.

 

Lindvik został w Trondheim mistrzem świata na skoczni normalnej, ale FIS nie pozbawiła go medalu. Ponadto norwescy skoczkowie zdobyli brązowy krążek w konkursie drużynowym i brązowy w konkursie mieszanym (w obu z udziałem Lindvika i Forfanga).

MR, PAP
