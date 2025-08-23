Wielka szansa przed Rumunką! Nie straciła jeszcze seta

Rumunka Sorana Cirstea i Amerykanka Ann Li wystąpią w finale turnieju tenisistek WTA 250 w Cleveland.

Cirstea rozegrała na tej imprezie już cztery spotkania i ma wciąż szansę na tryumf w USA, co więcej - bez straty seta w całych zawodach. Tenisistka wyeliminowała dotychczas ze zmagań w dwóch setach Moyukę Uchijimę, Jil Teichmann, Ludmiłę Samsonową oraz Anastasiję Zacharową. Każda rywalka była wyżej notowana niż zawodniczka z Rumunii. 

 

Z kolei Li podczas tegorocznej edycji amerykańskiego turnieju straciła dotychczas trzy sety. Amerykanka pokonała w pierwszej rundzie Yuliię Starodubstevą, następnie Ivę Jović, Elsę Jacquemot, a w półfinale Xinyu Wang.

 

35-letnia Rumunka zagra o trzeci tytuł w karierze. Jej o 10 lat młodsza rywalka wygrała do tej pory jeden turniej, a w trzech innych dotarła do finału, z czego jeden w 2021 roku w Melbourne się nie odbył z powodu obostrzeń covidowych.

