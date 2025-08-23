Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki i skróty meczów - sobota 23.08

Siatkarscy kibice z niecierpliwością czekali na ten turniej. Trwają obecnie mistrzostwa świata siatkarek. O triumf w międzynarodowej imprezie walczą najlepsze zawodniczki globu, w tym oczywiście reprezentacja Polski prowadzona przez Stefano Lavariniego.

W turnieju udział biorą 32 reprezentacje, podzielone na osiem grup, w którym rywalizują po cztery ekipy. Z każdej z nich awansują po dwie drużyny do 1/8 finału czempionatu.

Pierwsze mecze międzynarodowego turnieju rozegrane zostały w piątek 22 sierpnia, natomiast finał i mecz o brązowy medal zaplanowany jest na 7 września.

Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki i skróty meczów - 23.08:

2025-08-23: Dominikana – Kolumbia 3:0 (25:18, 25:17, 25:19)

2025-08-23: Kanada – Bułgaria 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:18)

2025-08-23: Japonia – Kamerun (sobota, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-23: Niemcy – Kenia (sobota, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-23: Chiny – Meksyk (sobota, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport Premium 5)

2025-08-23: Turcja – Hiszpania (sobota, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-23: Polska – Wietnam (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-08-23: Serbia – Ukraina (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Premium 6)

AA, Polsat Sport