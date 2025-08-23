MŚ siatkarek 2025: Polska - Kenia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 z udziałem 32 drużyn są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Polska trafiła do grupy G, która swoje mecze rozgrywa w Phuket. Rywalizuje w niej z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec.

W pierwszej kolejce spotkań podopieczne trenera Stefano Lavariniego pokonały debiutującą w finałach MŚ reprezentację Wietnamu 3:1, choć po pierwszym secie zapachniało sensacją. Kenijki próbowały nawiązać walkę z reprezentacją Niemiec, ale uległy tej drużynie 0:3.

Kiedy mecz Polska - Kenia w MŚ siatkarek?

Transmisja meczu Polska - Kenia w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 15.20 w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Studio przed tym spotkaniem rozpocznie się o 14.00.

RM, Polsat Sport