MŚ siatkarek 2025: Polska - Kenia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Kenia będzie drugim rywalem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata siatkarek 2025. Kiedy mecz? O której godzinie grają Polki? Gdzie oglądać to spotkanie? Transmisja meczu Polska - Kenia w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

fot. FIVB
Polskie siatkarki zagrają z Kenią w drugim spotkaniu MŚ 2025. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie obejrzeć?

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 z udziałem 32 drużyn są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Polska trafiła do grupy G, która swoje mecze rozgrywa w Phuket. Rywalizuje w niej z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec.

 

W pierwszej kolejce spotkań podopieczne trenera Stefano Lavariniego pokonały debiutującą w finałach MŚ reprezentację Wietnamu 3:1, choć po pierwszym secie zapachniało sensacją. Kenijki próbowały nawiązać walkę z reprezentacją Niemiec, ale uległy tej drużynie 0:3.

 

Kiedy mecz Polska - Kenia w MŚ siatkarek?

 

Transmisja meczu Polska - Kenia w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 15.20 w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Studio przed tym spotkaniem rozpocznie się o 14.00.

RM, Polsat Sport
