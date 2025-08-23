MŚ siatkarzy: Polska - Kazachstan. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Czas na czwarty mecz polskich siatkarzy na mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21. Tym razem rywalami Polaków będą zawodnicy z Kazachstanu. Transmisja meczu Polska - Kazachstan w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

MŚ siatkarzy: Polska - Kazachstan. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
fot. FIVB
Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kazachstan?

Polacy bardzo dobrze prezentują się podczas tegorocznego czempionatu. Biało-Czerwoni wygrali swoje wszystkie spotkania, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Wyższość naszych reprezentantów na międzynarodowej imprezie do tej pory musieli uznać siatkarze z Portoryko, Korei Południowej i Kanady. 

 

Ekipa z Kazachstanu zdecydowanie nie może być zadowolona z osiąganych dotychczas wyników na młodzieżowym mundialu siatkarzy. Najbliżsi przeciwnicy Biało-Czerwonych rozpoczęli turniej w Chinach od dwóch porażek - najpierw z reprezentacją Iranu, a następnie z drużyną narodową Portoryko.

 

Nic zatem dziwnego, że to Polacy są faworytami najbliższego starcia. Czy podopieczni Piotra Grabana ponownie przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę?

Transmisja meczu Polska - Kazachstan w poniedziałek 25 sierpnia w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 7:50.

AA, Polsat Sport
