Polacy bardzo dobrze prezentują się podczas tegorocznego czempionatu. Biało-Czerwoni wygrali swoje wszystkie spotkania, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Wyższość naszych reprezentantów na międzynarodowej imprezie do tej pory musieli uznać siatkarze z Portoryko, Korei Południowej i Kanady.

Ekipa z Kazachstanu zdecydowanie nie może być zadowolona z osiąganych dotychczas wyników na młodzieżowym mundialu siatkarzy. Najbliżsi przeciwnicy Biało-Czerwonych rozpoczęli turniej w Chinach od dwóch porażek - najpierw z reprezentacją Iranu, a następnie z drużyną narodową Portoryko.

Nic zatem dziwnego, że to Polacy są faworytami najbliższego starcia. Czy podopieczni Piotra Grabana ponownie przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę?





Transmisja meczu Polska - Kazachstan w poniedziałek 25 sierpnia w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 7:50.

AA, Polsat Sport