Napoli zaczęło od zwycięstwa. De Bruyne z golem w debiucie

Pierwszego w tym sezonie gola dla neapolitańczyków zdobył Szkot Scott McTominay (17.). W drugiej połowie prowadzenie gości podwyższył Kevin De Bruyne (57.). Belg zadebiutował w Serie A po wielu latach gry w Manchesterze City, z którym wywalczył prawie 20 trofeów.

Na niedzielę planowany jest m.in. mecz Atalanty Bergamo, być może w składzie ze sprowadzonym z Interu Mediolan Nicolą Zalewskim, z beniaminkiem Pisą. Wicemistrz kraju Inter, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, w poniedziałek podejmie Torino.



Sassuolo - Napoli 0:2 (0:1)



Bramki: McTominay 17, De Bruyne 57.

Sassuolo: Turati - Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (81 Cande) - Kone, Lipani (73 Fadera), Boloca - Berardi (90 Pierini), Pinamonti (90 Moro), Lauriente (81 Ghion).

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera (89 Spinazzola) - Lobotka (82 Gilmour), Anguissa - Politano (76 Neres), De Bruyne, McTominay (89 Vergara) - Lucca (82 Lang).

Żółte kartki: Berardi, Kone - Lucca.

Czerwona kartka: Kone.

PAP