Niesamowity wynik polskich siatkarzy! Są tylko dwie takie reprezentacje
Polscy siatkarze fantastycznie prezentują się podczas tegorocznych mistrzostw świata do lat 21. Biało-Czerwoni w trzech wygranych spotkaniach nie przegrali ani jednego seta. Podobnym bilansem może pochwalić się tylko jeszcze jedna reprezentacja.
Podopieczni Piotra Grabana bez większych problemów pokonują kolejne przeszkody na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21. Biało-Czerwoni do tej pory wygrali wszystkie trzy swoje spotkania, triumfując kolejno w meczach z reprezentacjami Portoryko, Korei Południowej oraz Kanady.
W tym czasie nasi zawodnicy nie przegrali ani jednego seta. Takim bilansem może pochwalić się tylko jeszcze jedna reprezentacja biorąca udział w czempionacie. Chodzi o narodową drużynę Włoch. Należy jednak zaznaczyć, że zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego rozegrali dopiero dwa spotkania, pokonując Indonezję i Ukrainę. Trzecie starcie Włochów, w którym zmierzą się z Francuzami, zaplanowano na sobotę 23 sierpnia.
Polaków natomiast czekają jeszcze dwa spotkania w pierwszej fazie międzynarodowej imprezy. Zmierzą się jeszcze z narodowymi drużynami Kazachstanu (25.08) i Iranu (26.08).
Transmisje z meczów mistrzostw świata siatkarzy do lat 21 na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.