Niesamowity wynik polskich siatkarzy! Są tylko dwie takie reprezentacje

Podopieczni Piotra Grabana bez większych problemów pokonują kolejne przeszkody na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21. Biało-Czerwoni do tej pory wygrali wszystkie trzy swoje spotkania, triumfując kolejno w meczach z reprezentacjami Portoryko, Korei Południowej oraz Kanady.

W tym czasie nasi zawodnicy nie przegrali ani jednego seta. Takim bilansem może pochwalić się tylko jeszcze jedna reprezentacja biorąca udział w czempionacie. Chodzi o narodową drużynę Włoch. Należy jednak zaznaczyć, że zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego rozegrali dopiero dwa spotkania, pokonując Indonezję i Ukrainę. Trzecie starcie Włochów, w którym zmierzą się z Francuzami, zaplanowano na sobotę 23 sierpnia.

Polaków natomiast czekają jeszcze dwa spotkania w pierwszej fazie międzynarodowej imprezy. Zmierzą się jeszcze z narodowymi drużynami Kazachstanu (25.08) i Iranu (26.08).

Transmisje z meczów mistrzostw świata siatkarzy do lat 21 na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.