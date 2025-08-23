Pierwsza kolejka MŚ siatkarek za nami! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)
Za nami mecze pierwszej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata siatkarek. Początek turnieju w Tajlandii przyniósł wiele efektownych wymian. Asy serwisowe, efektowne ataki, siatkarskie czapy - zobacz najlepsze akcje pierwszej kolejki fazy grupowej MŚ 2025.
Efektowne ataki w pierwszej kolejce MŚ siatkarek
Punktowe bloki w pierwszej kolejce MŚ siatkarek
Asy serwisowe w pierwszej kolejce MŚ siatkarek
Najdłuższe akcje w pierwszej kolejce MŚ siatkarek
Polska - Wietnam. Skrót meczu
Magdalena Stysiak - najlepsze akcje w meczu Polska - Wietnam
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Za nami dwa pierwsze dni rywalizacji podczas których zaprezentowały się wszystkie 32 drużyny uczestniczące w turnieju.
Zobacz także: MŚ siatkarek 2025. Składy wszystkich reprezentacji. Kto gra w turnieju?
W meczach pierwszej kolejki fazy grupowej wygrywały zwykle faworyzowane ekipy, choć w kilku meczach niżej notowane drużyny zaprezentowały się z dobrej strony, tak było choćby w meczu Polski z Wietnamem (3:1), w którym drużyna z Azji urwała seta. Niespodzianką była porażka reprezentacji Czech z Argentyną (1:3). Emocji nie było zbyt wiele, zaledwie jeden z szesnastu meczów rozstrzygnął się w tie-breaku (Holandia - Szwecja 3:2).
Nie brakowało natomiast widowiskowych akcji. Zapierające dech w piersiach wymiany, zaskakujące zagrywki, siatkarskie czapy, gwoździe wbijane w parkiet i sprytne zagrania mylące rywalki. Uczestniczki mistrzostw świata już na starcie turnieju pokazały, że siatkówka to nie tylko sport, ale też prawdziwe show.
Najlepsze akcje pierwszej kolejki MŚ siatkarek w materiałach wideo.
MŚ siatkarek - asy serwisowe
MŚ siatkarek - punktowe bloki
MŚ siatkarek - efektowne ataki
MŚ siatkarek - najdłuższe akcje
Druga kolejka pierwszej fazy MŚ siatkarek 2025 zostanie rozegrana w niedzielę i poniedziałek (24–25 sierpnia). W grupie G Polska zagra z Kenią, a Niemki zmierzą się z Wietnamem. Miejmy nadzieję, że również w tych spotkaniach nie zabraknie kapitalnych siatkarskich akcji.