Robert MurawskiSiatkówka

Za nami mecze pierwszej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata siatkarek. Początek turnieju w Tajlandii przyniósł wiele efektownych wymian. Asy serwisowe, efektowne ataki, siatkarskie czapy - zobacz najlepsze akcje pierwszej kolejki fazy grupowej MŚ 2025.

Pierwsza kolejka MŚ siatkarek za nami! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)
fot. FIVB
Najlepsze akcje MŚ w siatkówce 2025 - pierwsza kolejka fazy grupowej.

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Za nami dwa pierwsze dni rywalizacji podczas których zaprezentowały się wszystkie 32 drużyny uczestniczące w turnieju.

 

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025. Składy wszystkich reprezentacji. Kto gra w turnieju?

 

W meczach pierwszej kolejki fazy grupowej wygrywały zwykle faworyzowane ekipy, choć w kilku meczach niżej notowane drużyny zaprezentowały się z dobrej strony, tak było choćby w meczu Polski z Wietnamem (3:1), w którym drużyna z Azji urwała seta. Niespodzianką była porażka reprezentacji Czech z Argentyną (1:3). Emocji nie było zbyt wiele, zaledwie jeden z szesnastu meczów rozstrzygnął się w tie-breaku (Holandia - Szwecja 3:2).

 

Nie brakowało natomiast widowiskowych akcji. Zapierające dech w piersiach wymiany, zaskakujące zagrywki, siatkarskie czapy, gwoździe wbijane w parkiet i sprytne zagrania mylące rywalki. Uczestniczki mistrzostw świata już na starcie turnieju pokazały, że siatkówka to nie tylko sport, ale też prawdziwe show.

 

Najlepsze akcje pierwszej kolejki MŚ siatkarek w materiałach wideo.


MŚ siatkarek - asy serwisowe

 

MŚ siatkarek - punktowe bloki

 


MŚ siatkarek - efektowne ataki

 

 

MŚ siatkarek - najdłuższe akcje

 

 

Druga kolejka pierwszej fazy MŚ siatkarek 2025 zostanie rozegrana w niedzielę i poniedziałek (24–25 sierpnia). W grupie G Polska zagra z Kenią, a Niemki zmierzą się z Wietnamem. Miejmy nadzieję, że również w tych spotkaniach nie zabraknie kapitalnych siatkarskich akcji.

