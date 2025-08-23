Polka została mistrzynią świata!

Anna Puławska zwyciężyła Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2025 w Mediolanie z czasem 1:49.30. Druga była Australijka Natalia Drobot, trzecia zakończyła Węgierka Zsoka Csikos.

fot. Materiały prasowe
Anna Puławska została mistrzynią świata.

Trwają obecnie Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2025 w Mediolanie. Polka pokonała o 0.43 sek. drugą Australijkę Natalię Drobot (1:49.73). Na trzeciej pozycji czempionat zakończyła Węgierka Zsoka Csikos (1:49.84).

 

Tuż za podium zakończyła Nowozelandka Aimee Fisher (1:50.29). Piąta lokata padła łupem Chinki Nan Wang (1:50.29). Kolejne były: Serbka Milica Novaković (1:51.56), Włoszka Lucrezia Zironi (1:52.11), Meksykanka Beatriz Briones Fragoza (1:52.21) i Słowaczka Mia Medved (1:54.47).

 

Transmisje Mistrzostw Świata w Kajakarstwie 2025 w Mediolanie na antenach Polsatu Sport.

 

