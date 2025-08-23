Polska - Kenia. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie mistrzostwa świata?

Siatkówka

Polska - Kenia, czyli czas na drugi mecz polskich siatkarek podczas mistrzostw świata 2025. Kiedy mecz Polska - Kenia? O której godzinie mecz siatkarek Polska - Kenia na MŚ 2025?

fot. FIVB
Czas na kolejny mecz polskich siatkarek w MŚ 2025. Tym razem podopieczni Stefano Lavariniego zmierzą się z Kenią.

 

W pierwszej kolejce w ramach grupy G Polska rywalizowała z Wietnamem, natomiast Kenia z Niemcami.

 

O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska. W pierwszej części turnieju drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.

Polska - Kenia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Kenia na mistrzostwach świata w siatkówce? Termin meczu Polska - Kenia to poniedziałek 25 sierpnia. Godzina meczu polskich siatkarek Polska - Kenia 15.30.

