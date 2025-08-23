Polska - Wietnam. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek (WIDEO)

Siatkówka

Polska wygrała z Wietnamem w pierwszym spotkaniu siatkarskich mistrzostw świata 2025. Zobacz skrót meczu.

Polska - Wietnam. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek (WIDEO)
fot. FIVB
Polska - Wietnam. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek (WIDEO)

Mecz rozpoczął się sensacyjnie - Wietnam wygrał seta i prowadził 1:0. Potem na dobre do głosu doszły podopieczne Stefano Lavariniego, pewnie triumfując w trzech kolejnych partiach i ostatecznie wygrywając 3:1 w całym spotkaniu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie mistrzostwa świata "od kuchni". Eksperci Polsatu Sport zaskoczyli

 

W drugiej kolejce Biało-Czerwone zmierzą się z Kenijkami.

Skrót meczu Polska - Kenia:

Zobacz także

 

Podopieczne trenera Lavariniego w kolejnych meczach grupy G zagrają z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) oraz Niemcami (środa, 27 sierpnia).

 

Dwie najlepsze drużyny w tabeli awansują do 1/8 finału.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portoryko - Francja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 