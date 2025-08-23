Polska - Wietnam. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek (WIDEO)

Mecz rozpoczął się sensacyjnie - Wietnam wygrał seta i prowadził 1:0. Potem na dobre do głosu doszły podopieczne Stefano Lavariniego, pewnie triumfując w trzech kolejnych partiach i ostatecznie wygrywając 3:1 w całym spotkaniu.

W drugiej kolejce Biało-Czerwone zmierzą się z Kenijkami.

Skrót meczu Polska - Kenia:

Podopieczne trenera Lavariniego w kolejnych meczach grupy G zagrają z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) oraz Niemcami (środa, 27 sierpnia).

Dwie najlepsze drużyny w tabeli awansują do 1/8 finału.

