Polska - Wietnam. Skrót meczu mistrzostw świata siatkarek (WIDEO)
Polska wygrała z Wietnamem w pierwszym spotkaniu siatkarskich mistrzostw świata 2025. Zobacz skrót meczu.
Mecz rozpoczął się sensacyjnie - Wietnam wygrał seta i prowadził 1:0. Potem na dobre do głosu doszły podopieczne Stefano Lavariniego, pewnie triumfując w trzech kolejnych partiach i ostatecznie wygrywając 3:1 w całym spotkaniu.
W drugiej kolejce Biało-Czerwone zmierzą się z Kenijkami.
Podopieczne trenera Lavariniego w kolejnych meczach grupy G zagrają z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) oraz Niemcami (środa, 27 sierpnia).
