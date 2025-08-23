Sabalenka - Masarova na żywo. Relacja live i wynik online US Open

Tenis

Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova to jeden z meczów US Open. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Sabalenka wchodzi do gry w US Open. Liderka rankingu WTA broni mistrzowskiego tytułu z zeszłorocznej edycji.

 

Pierwszą rywalką Białorusinki będzie reprezentantka Szwajcarii Rebeka Masarova.

 

W puli nagród US Open jest rekordowe 90 milionów dolarów, czyli o 15 mln więcej niż rok temu. Triumfatorzy nowojorskiej rywalizacji w singlu zarobią po 5 mln USD.

 

Finał gry pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sabalenka - Masarova na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP
ARYNA SABALENKATENISUS OPEN

