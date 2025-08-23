Sabalenka - Masarova na żywo. Relacja live i wynik online US Open
Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova to jeden z meczów US Open. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Sabalenka wchodzi do gry w US Open. Liderka rankingu WTA broni mistrzowskiego tytułu z zeszłorocznej edycji.
ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera
Pierwszą rywalką Białorusinki będzie reprezentantka Szwajcarii Rebeka Masarova.
W puli nagród US Open jest rekordowe 90 milionów dolarów, czyli o 15 mln więcej niż rok temu. Triumfatorzy nowojorskiej rywalizacji w singlu zarobią po 5 mln USD.
Finał gry pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.
Relacja live i wynik na żywo meczu Sabalenka - Masarova na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl