Siatkarki piszą historię na nowo! Taki wynik to duma dla kibiców. Czy dobra passa się utrzyma?

Trzy razy z rzędu na podium Ligi Narodów



Polskie siatkarki piszą historię na nowo. Po kilkunastu latach bez większych sukcesów powróciły do grona czołowych drużyn świata. Znów są w grze o medale i prestiżowe trofea. Potwierdzeniem tego jest ich fantastyczna seria w Lidze Narodów.

W 2023 roku po raz pierwszy uplasowały się na podium, zdobywając brązowy medal. Sukces ten powtarzały przez trzy lata z rzędu. Z ostatniego medalu cieszyły się w lipcu w turnieju finałowym w Polsce, gdy w pojedynku o brąz pokonały Japonki. Potwierdziły świetną dyspozycję, będąc prawdziwą dumą polskich kibiców.

Historyczny wynik w rankingu FIVB



Dobra gra polskich siatkarek w ostatnich miesiącach przekłada się na miejsce, które zajmują one w światowym rankingu FIVB. Tuż przed startem mistrzostw świata 2025 w Tajlandii plasują się na trzecim miejscu. Tak dobrze nie było jeszcze nigdy.

Wysoka lokata biało-czerwonych potwierdza ich równą i przede wszystkim dobrą formę na przestrzeni dwóch ostatnich lat, czyli w cyklu, z którego liczone są punkty do zestawienia. Daje to nadzieje na dobry wynik w Tajlandii. Jeżeli Polki utrzymają dyspozycję z ostatnich spotkań, to są w stanie przeciwstawić się każdej drużynie globu.

Polki nawiązują do sukcesów osiąganych przed laty



Z pewnością podopieczne Stefano Lavariniego chciałyby nawiązać do sukcesów swoich poprzedniczek. W pierwszej dekadzie XXI wieku na fali były Złotka Andrzeja Niemczyka. Drużyna ta dwukrotnie sięgała po mistrzostwo Europy i raz stanęła na najniższym podium.

Wcześniejsza złota era kobiecej siatkówki w Polsce miała miejsce w latach 50., 60. i 70. XX wieku. Wtedy to nasze siatkarki zostały wicemistrzyniami świata, dwukrotnie stawały na najniższym stopniu podium tej imprezy oraz wywalczyły aż osiem krążków mistrzostw Starego Kontynentu. Po ponad 40. latach do tych wyników nawiązały Złotka. Obecna kadra chce pójść w ich ślady.

Na mistrzostwach świata chcą podtrzymać passę i powalczyć o medal



Biało-czerwone kontynuują dobrą passę i liczą się w walce o najważniejsze trofea. Stefano Lavarini zbudował równą i mocną kadrę. Reprezentantki Polski z powodzeniem grają w topowych drużynach Europy, często stanowiąc o ich sile. Przekłada się to na dobre występy z orzełkiem na piersi.

Biało-czerwone chcą podtrzymać serię spektakularnych zwycięstw również w dalekiej Tajlandii. Do turnieju przystępują jako faworytki do wygrania grupy i awansu do 1/8 finału, a tam może zdarzyć się wszystko.

Przy dobrym losowaniu i doskonałej formie Polki mogą zameldować się w strefie medalowej, a tam od sukcesu dzielić będzie je już niewiele. Wszystkie mecze polskich siatkarek na mistrzostwach świata transmitowane będą na antenach sportowych Polsatu. Z pewnością przed telewizorami nie zabraknie kibiców.

Polsat Sport