Siatkarskie mistrzostwa Polski wkraczają w decydującą fazę. W niedzielę walka o medale

Sobota na plażowych boiskach przyniosła kibicom ogrom emocji. Dziś wyłoniliśmy cztery najlepsze pary zarówno w turnieju żeńskim, jak i męskim. Walka była zacięta, a niektóre mecze kończyły się dopiero po dramatycznych tie-breakach. A to dopiero przedsmak emocji, jakie czekają na kibiców w Poznaniu.

Rywalizacja kobiet już od samego rana rozgrzała kibiców. Po lewej stronie drabinki świetnie spisały się Aleksandra Zdon i Justyna Tomala, które pokonały brązowe medalistki mistrzostw Europy do lat 22 – Małgorzatę Ciężkowską i Urszulę Łunio. Pewnie do półfinału awansowały także Marta Łodej i Julia Kielak, które wygrały z Agnieszką Adamek i Aleksandrą Gromadowską. Z prawej strony do ćwierćfinałów przebrnęły natomiast Patrycja Jundziłł i Julia Gierczyńska, które w decydującym spotkaniu uległy Gromadowskiej i Adamek. Stawkę półfinalistek uzupełniły Ciężkowska i Łunio, które w ćwierćfinale z prawej strony drabinki pokonały fenomenalnie dysponowane mieszkanki Poznania – Weronikę Antczak i Justynę Czupryniak. Jutro o awans do finału powalczą Zdon i Tomala z Adamek i Gromadowską oraz Łodej i Kielak z Ciężkowską i Łunio.

– Warunki pogodowe podczas naszego meczu ćwierćfinałowego były trudne, a rywalki z najwyższej półki. Pomimo tego dałyśmy radę i awansowałyśmy do półfinałów – mówi Marta Łodej. – Nie możemy doczekać się jutrzejszej rywalizacji, zapraszamy kibiców na trybuny nad Rusałką, trzymajcie za nas kciuki – dodaje Julia Kielak.

Bez porażki do półfinału zakwalifikowali się reprezentacji Polski: Bartosz Łosiak i Michał Bryl oraz Piotr Kantor i Filip Lejawa. Brązowi medaliści mistrzostw świata zaczęli dzień od walkowera z Betą i Besarabem (kontuzja), następie pokonali Kruka i Koryckiego. Ich reprezentacyjni koledzy wygrywali z Maziarkiem i Filipowiczem oraz Brożyniakiem i Janiakiem. Ci ostatni także zameldowali się w półfinale, eliminując na prawej stronie drabinki Igora Ciemachowskiego i Piotra Groszka po bardzo wyrównanym starciu. Do najlepszej czwórki awansowali także Michał Korycki i Miłosz Kruk, którzy w meczu ćwierćfinałowym byli lepsi od Mateusza Florczyka i Tomasza Jaroszczaka.

– Niezależnie od wyniku graliśmy naszą stabilną siatkówkę. Chłodna głowa i realizacja założeń taktycznych pomogła nam wygrać dzisiejsze spotkania. Mam nadzieję, że jutro będziemy prezentować się równie pewnie jak dziś – mówi Piotr Kantor. – Jestem bardzo ciekaw spotkania półfinałowego, naszym celem oczywiście będzie zakwalifikowanie się do meczu o złoto. Atmosfera na trybunach była dziś bardzo dobra, z przyjemnością wrócimy jutro po więcej – dodaje Filip Lejawa.

Trzeci dzień rywalizacji rozpocznie się od meczów półfinałowych kobiet, a następie mężczyzn. Wszystkie spotkania odbywać się będą na boisku centralnym. Finał żeński planowany jest na godzinę 15:30, a męski a 16:30. Transmisję zmagań będzie można obejrzeć od godziny 9.30 w Polsacie Sport 3.

Informacja prasowa