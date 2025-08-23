Siatkarskie mistrzostwa świata "od kuchni". Eksperci Polsatu Sport zaskoczyli

W Tajlandii trwają siatkarskie mistrzostwa świata kobiet. W turnieju występują 32 reprezentacje, podzielone na osiem grup. Wśród nich jest również Polska ekipa, dowodzona przez Stefano Lavariniego, która trafiła do grupy G. Nasze siatkarki już w sobotę zagrają pierwszy mecz na tej imprezie. Rywalem będzie zespół z Wietnamu.

A tam, gdzie polscy sportowcy - tam nasi dziennikarze i komentatorzy. Nawet w odległej i egzotycznej Tajlandii. Ten kraj ma wyjątkowo bogatą kulturę, a co za tym idzie - bardzo szeroką ofertę kulinarną, co postanowił sprawdzić nasz niezawodny duet: Joanna Kaczor-Bednarska i Marek Magiera.

Wybór na tamtejszych kramach jest ogromny. Jest mnóstwo warzyw, owoców, ryb, ale nie brakuje także... pędraków oraz insektów.

- Ja się zastanawiam, czego tutaj spróbować z tych fantastycznych rzeczy, które tutaj mamy - powiedział Magiera w specjalnym materiale wideo opublikowanym w naszych mediach społecznościowych.

Na jednym ze stoisk klienci do wyboru mieli robaki, które w tamtych rejonach na co dzień się konsumuje, co dla nas nie jest takie oczywiste. Jak się okazuje, lokalne rarytasy smakują dość znajomo.

- Smakują jak skwarki, eleganckie skwarki - stwierdził komentator.

Joanna Kaczor-Bednarska również nie mogła sobie odmówić skosztowania tajskich przysmaków.

- Robak, jak robak. Zjadłam go - bez wzruszenia przyznała polska siatkarka, brązowa medalistka mistrzostw Europy.

JAK SKWARKI… 😝@MagieraMarek oraz Joanna Kaczor-Bednarska żadnych „smaków” się nie boją… 👀🇹🇭



A już jutro ten duet skomentuje dla Was mecz Polska - Wietnam na MŚ siatkarek 🤌



📺 Transmisja od 15:20 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go pic.twitter.com/3wdZjkWx6u — Polsat Sport (@polsatsport) August 22, 2025

Ten kulinarny przerywnik to tylko przedsmak emocji, które czekają nas w sobotę. Powyższy duet skomentuje popołudniowe spotkanie Polska - Wietnam. Transmisja od 15:20 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

Kolejnym przeciwnikiem będzie drużyna Kenii, z którą Polki zmierzą się w poniedziałek - 25 sierpnia, a dwa dni później zagrają ostatni mecz fazy grupowej z reprezentacją Niemiec.

MR, Polsat Sport