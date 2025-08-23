Siatkarskie mistrzostwa świata "od kuchni". Eksperci Polsatu Sport zaskoczyli

W Tajlandii oprócz siatkarskich emocji, można doznać także tych... związanych z lokalną gastronomią. Nasi eksperci z chęcią ukazują, jak wyglądają tamtejsze realia "od kuchni".

fot. PAP, Polsat Sport
Joanna Kaczor-Bednarska i Marek Magiera są już w Tajlandii, by śledzić poczynania naszych siatkarek na mistrzostwach świata

W Tajlandii trwają siatkarskie mistrzostwa świata kobiet. W turnieju występują 32 reprezentacje, podzielone na osiem grup. Wśród nich jest również Polska ekipa, dowodzona przez Stefano Lavariniego, która trafiła do grupy G. Nasze siatkarki już w sobotę zagrają pierwszy mecz na tej imprezie. Rywalem będzie zespół z Wietnamu.

 

A tam, gdzie polscy sportowcy - tam nasi dziennikarze i komentatorzy. Nawet w odległej i egzotycznej Tajlandii. Ten kraj ma wyjątkowo bogatą kulturę, a co za tym idzie - bardzo szeroką ofertę kulinarną, co postanowił sprawdzić nasz niezawodny duet: Joanna Kaczor-Bednarska i Marek Magiera.

 

Wybór na tamtejszych kramach jest ogromny. Jest mnóstwo warzyw, owoców, ryb, ale nie brakuje także... pędraków oraz insektów.

 

- Ja się zastanawiam, czego tutaj spróbować z tych fantastycznych rzeczy, które tutaj mamy - powiedział Magiera w specjalnym materiale wideo opublikowanym w naszych mediach społecznościowych.

 

Na jednym ze stoisk klienci do wyboru mieli robaki, które w tamtych rejonach na co dzień się konsumuje, co dla nas nie jest takie oczywiste. Jak się okazuje, lokalne rarytasy smakują dość znajomo.

 

- Smakują jak skwarki, eleganckie skwarki - stwierdził komentator.

 

Joanna Kaczor-Bednarska również nie mogła sobie odmówić skosztowania tajskich przysmaków.

 

- Robak, jak robak. Zjadłam go - bez wzruszenia przyznała polska siatkarka, brązowa medalistka mistrzostw Europy.

 

 

Ten kulinarny przerywnik to tylko przedsmak emocji, które czekają nas w sobotę. Powyższy duet skomentuje popołudniowe spotkanie Polska - Wietnam. Transmisja od 15:20 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

 

Kolejnym przeciwnikiem będzie drużyna Kenii, z którą Polki zmierzą się w poniedziałek - 25 sierpnia, a dwa dni później zagrają ostatni mecz fazy grupowej z reprezentacją Niemiec.

MR, Polsat Sport
