Stefano Lavarini aż wbiegł na parkiet w trakcie meczu! Wyglądało to niebezpiecznie (WIDEO)

Do sytuacji doszło na początku trzeciego seta meczu Polska - Wietnam. Jurczyk i Wenerska zderzyły się i upadły na parkiet. Gra została przerwana, a na parkiecie pojawił się zarówno lekarz polskiej kadry, jak i trener Lavarini, który z bliska chciał sprawdzić, co stało się jego podopiecznym.

Na szczęście obie polskie siatkarki nie odniosły poważnych obrażeń i były zdolne do dalszej gry.

Pierwszego seta meczu Polska - Wietnam sensacyjnie wygrały rywalki Biało-Czerwonych. W drugiej partii Polki doprowadziły do remisu, a po trzecim secie wyszły na prowadzenie 2:1. Ostatecznie Polska wygrała 3:1 i od triumfu zaczęła tegoroczny mundial.

BS, Polsat Sport