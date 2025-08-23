Stefano Lavarini aż wbiegł na parkiet w trakcie meczu! Wyglądało to niebezpiecznie (WIDEO)

Siatkówka

Do groźnie wyglądającej sytuacji doszło na początku trzeciego seta meczu Polska - Wietnam na mistrzostwach świata 2025. Magdalena Jurczyk i Katarzyna Wenerska niefortunnie się zderzyły. Na parkiecie natychmiast pojawił się trener Stefano Lavarini.

fot. Polsat Sport
Polska - Wietnam na mistrzostwach świata 2025

Do sytuacji doszło na początku trzeciego seta meczu Polska - Wietnam. Jurczyk i Wenerska zderzyły się i upadły na parkiet. Gra została przerwana, a na parkiecie pojawił się zarówno lekarz polskiej kadry, jak i trener Lavarini, który z bliska chciał sprawdzić, co stało się jego podopiecznym.

 

Na szczęście obie polskie siatkarki nie odniosły poważnych obrażeń i były zdolne do dalszej gry.

 

Pierwszego seta meczu Polska - Wietnam sensacyjnie wygrały rywalki Biało-Czerwonych. W drugiej partii Polki doprowadziły do remisu, a po trzecim secie wyszły na prowadzenie 2:1. Ostatecznie Polska wygrała 3:1 i od triumfu zaczęła tegoroczny mundial.

BS, Polsat Sport
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
