Gdzie obejrzeć mecz Stuttgart Surge - Madryt Bravos?

Czas na ćwierćfinały Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. W pierwszym meczu staną naprzeciwko siebie dwa mocne zespoły. W sobotę 23 sierpnia dojdzie do ciekawie zapowiadającego się starcia Stuttgart Surge - Madryt Bravos.

ZOBACZ TAKŻE: Wielbiciele biegania znów będą mieli swoje święto!

Ekipa z Niemiec dobrze spisała się w poprzednim etapie międzynarodowej rywalizacji, wygrywając 10 z możliwych 12 spotkań i zajmując pierwsze miejsce w grupie.

Drużyna ze stolicy Hiszpanii nie może pochwalić się aż tak dobrymi wynikami. Zawodnicy klubu z Półwyspu Iberyjskiego po fazie grupowej mają na swoim koncie osiem triumfów i cztery porażki.

Transmisja meczu Stuttgart Surge - Madryt Bravos w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:55.

Polsat Sport