Stuttgart Surge - Madryt Bravos. Transmisja TV i stream online

Przed nami mecz play-off Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Naprzeciwko siebie staną Stuttgart Surge i Madryt Bravos. Transmisja w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.

fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Stuttgart Surge - Madryt Bravos?

Czas na ćwierćfinały Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. W pierwszym meczu staną naprzeciwko siebie dwa mocne zespoły. W sobotę 23 sierpnia dojdzie do ciekawie zapowiadającego się starcia Stuttgart Surge - Madryt Bravos.

 

Ekipa z Niemiec dobrze spisała się w poprzednim etapie międzynarodowej rywalizacji, wygrywając 10 z możliwych 12 spotkań i zajmując pierwsze miejsce w grupie.

 

Drużyna ze stolicy Hiszpanii nie może pochwalić się aż tak dobrymi wynikami. Zawodnicy klubu z Półwyspu Iberyjskiego po fazie grupowej mają na swoim koncie osiem triumfów i cztery porażki.

 

Transmisja meczu Stuttgart Surge - Madryt Bravos w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:55.

