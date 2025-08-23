Świetny mecz Magdaleny Stysiak. Atakująca poprowadziła reprezentację do zwycięstwa (WIDEO)

Polskie siatkarki miały w meczu z Wietnamem sporo kłopotów, zwłaszcza w pierwszym secie, a także na początku czwartej partii. Ważne jednak, że wygrały i zgodnie z planem zgarnęły trzy punkty. Bardzo pozytywnie należy też ocenić występ Magdaleny Stysiak.

– Pierwszy set to była kwestia naszego wejścia w turniej, a te pierwsze sety zawsze są dla nas ciężkie... Rywalki narzuciły się, zagrały bardzo dobrze, a my... nic. Zagrałyśmy katastrofalnie. W następnych setach odrobiłyśmy lekcję i pokazaliśmy, jak to powinno wyglądać – powiedziała siatkarka w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Stysiak wywalczyła w tym spotkaniu 29 punktów, aż dziesięć oczek zdobyła w trzeciej partii, a osiem w czwartej. Bardzo dobrze prezentowała się w ataku (23/36 = 64% skuteczności) i dołożyła sześć punktów blokiem.

Najlepsze akcje Magdaleny Stysiak:



– Ważne, że wygrałyśmy ten mecz i każda z nas dała trochę od siebie. Pomijając ten pierwszy set, to nasza siatkówka wyglądała w miarę dobrze – dodała atakująca reprezentacji Polski.