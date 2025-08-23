Świetny mecz Magdaleny Stysiak. Atakująca poprowadziła reprezentację do zwycięstwa (WIDEO)

Robert MurawskiSiatkówka

Reprezentacja Polski pokonała w Phuket Wietnam 3:1 w swym pierwszym meczu na mistrzostwach świata siatkarek. Wygrana z niżej notowanymi przeciwniczkami nie przyszła łatwo, ale Polki zgarnęły komplet punktów. Najlepszą zawodniczką spotkania była Magdalena Stysiak, która zdobyła aż 29 punktów.

fot. FIVB
Magdalena Stysiak była najlepszą zawodniczką meczu Polska - Wietnam w MŚ 2025.

Polskie siatkarki miały w meczu z Wietnamem sporo kłopotów, zwłaszcza w pierwszym secie, a także na początku czwartej partii. Ważne jednak, że wygrały i zgodnie z planem zgarnęły trzy punkty. Bardzo pozytywnie należy też ocenić występ Magdaleny Stysiak.

 

– Pierwszy set to była kwestia naszego wejścia w turniej, a te pierwsze sety zawsze są dla nas ciężkie... Rywalki narzuciły się, zagrały bardzo dobrze, a my... nic. Zagrałyśmy katastrofalnie. W następnych setach odrobiłyśmy lekcję i pokazaliśmy, jak to powinno wyglądać – powiedziała siatkarka w rozmowie z Bożeną Pieczko.

 

Stysiak wywalczyła w tym spotkaniu 29 punktów, aż dziesięć oczek zdobyła w trzeciej partii, a osiem w czwartej. Bardzo dobrze prezentowała się w ataku (23/36 = 64% skuteczności) i dołożyła sześć punktów blokiem.

 

Najlepsze akcje Magdaleny Stysiak:

– Ważne, że wygrałyśmy ten mecz i każda z nas dała trochę od siebie. Pomijając ten pierwszy set, to nasza siatkówka wyglądała w miarę dobrze – dodała atakująca reprezentacji Polski.

