Sześć goli! Sensacyjna wpadka Borussii Dortmund

Pierwszą bramkę dla BVB zdobył król strzelców poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów Serhou Guirassy (34.). Kilka chwil później Gwinejczyk mógł trafić do siatki po raz drugi, ale nie wykorzystał rzutu karnego.

Do wyrównania doprowadził urodzony we Francji reprezentant Beninu Andreas Hountondji (50.), ale później prowadzenie ponownie objęli goście, bo gole uzyskali Waldemar Anton (67.) i Julian Brandt (74.). Końcówka należała do gospodarzy: po czerwonej kartce obrońcy BVB Włocha Filippo Mane rzut karny wykorzystał Daniel Sinani z Luksemburga (86.), a chwilę później wynik ustalił Szwed Eric Smith (89.).

Drużyna z Hamburga zakończyła serię Borussii Dortmund, która od dekady za każdym razem wygrywała swoje mecze inauguracyjnej kolejki Bundesligi. Ostatnio nie zdołała zwyciężyć w 2014 roku, kiedy uległa Bayerowi Leverkusen.

Obaj polscy piłkarze gospodarzy zostali zmienieni w 77. minucie.

Od zwycięstwa sezon rozpoczął VfL Wolfsburg. W sobotę „Wilki”, z Grabarą w bramce, pokonały na wyjeździe Heidenheim 3:1. Drugi z polskich bramkarzy gości Jakub Zieliński był poza kadrą.

Porażkę poniósł natomiast Bayer Leverkusen, który w sezonie 2023/24 na chwilę przerwał dominację Bayernu Monachium. Po odejściu hiszpańskiego trenera Xabiego Alonso do Realu Madryt oraz kilku kluczowych piłkarzy „Aptekarze” ulegli przed własną publicznością Hoffenheim 1:2.

Pierwszym liderem został w piątek broniący tytułu Bayern, który rozbił przed własną publicznością RB Lipsk 6:0.

Na niedzielę zaplanowano spotkania FSV Mainz z FC Koeln - w kadrze gości jest wypożyczony z VfL Wolfsburg Jakub Kamiński - oraz Borussii Moenchengladbach z Hamburgerem SV.

BS, PAP