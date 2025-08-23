Tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?

Siatkówka

Trwają obecnie mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21. Jak wygląda sytuacja w grupach czempionatu? Które miejsce zajmują Polacy?

Tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?
fot. FIVB
Tabela mistrzostw świata siatkarzy do lat 21

Biało-Czerwoni bardzo dobrze rozpoczęli tegoroczne mistrzostwa. Podopieczni Piotra Grabana wygrali swoje trzy pierwsze starcia, nie tracą w tym czasie ani jednego seta. Polacy najpierw bez większych problemów rozprawili się z zawodnikami z Portoryko, następnie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciu z siatkarzami z Korei Południowej, a w niedzielę pokonali Kanadyjczyków. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Semeniuk powiedział "tak"! Słynny siatkarz poślubił swoją partnerkę (ZDJĘCIA)

 

W pierwszej fazie turniejów naszych reprezentantów czekają jeszcze dwa spotkania. Przed Polakami mecze z Kazachstanem (25.08) i Iranem (26.08).

 

W tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 biorą udział 24 reprezentacje. Narodowe drużyny na starcie rywalizacji podzielone zostały na cztery grupy, po sześć ekip w każdej. Zespoły, które zajmą miejsca 1-4 w grupach awansują do 1/8 finału czempionatu. Reszta będzie walczyć o miejsca 17-24. 

Tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?

Grupa A:

 

 

 

Grupa B:

 

 

Grupa C:

 

 

Grupa D:

 

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Analiza Jakuba Bednaruka: Piątkowe mecze MŚ siatkarek

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 