Biało-Czerwoni bardzo dobrze rozpoczęli tegoroczne mistrzostwa. Podopieczni Piotra Grabana wygrali swoje trzy pierwsze starcia, nie tracą w tym czasie ani jednego seta. Polacy najpierw bez większych problemów rozprawili się z zawodnikami z Portoryko, następnie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciu z siatkarzami z Korei Południowej, a w niedzielę pokonali Kanadyjczyków.

W pierwszej fazie turniejów naszych reprezentantów czekają jeszcze dwa spotkania. Przed Polakami mecze z Kazachstanem (25.08) i Iranem (26.08).

W tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 biorą udział 24 reprezentacje. Narodowe drużyny na starcie rywalizacji podzielone zostały na cztery grupy, po sześć ekip w każdej. Zespoły, które zajmą miejsca 1-4 w grupach awansują do 1/8 finału czempionatu. Reszta będzie walczyć o miejsca 17-24.

Tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?

