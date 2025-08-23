Fręch - Gibson na żywo. Relacja live i wynik online US Open

Magdalena Fręch - Talia Gibson to spotkanie w ramach turnieju głównego US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Talia Gibson na Polsatsport.pl

Rusza kolejny turniej wielkoszlemowy. Z Biało-Czerwonych na nowojorskich kortach będziemy mogli zobaczyć między innymi Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka. 

 

Tytułu z zeszłego roku będzie bronić Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. 

 

Ostatnie występy Fręch, będącej aktualnie 30. rakietą świata, nie należały do udanych. Polka odpadła w pierwszej rundzie imprezy w Montrealu, przegrywając w dwóch setach z niżej notowaną Yuliią Starodubtsevą. Na tym samym etapie zakończyła zmagania w Cincinnati - przegrała pojedynek 1:2 z Soraną Cirsteą. 

 

Polska tenisistka dość szczęśliwie trafiła w losowaniu. Po drugiej stronie siatki stanie Gibson, znajdująca się na 107. miejscu w rankingu WTA. Australijka dostała się do głównego turnieju dzięki "dzikiej karcie" od organizatorów. Tenisistka występowała w tym miesiącu na turnieju WTA w Cleveland. W pierwszym meczu pokonała tam Greet Minnen, a w kolejnym uległa Xinyu Wang.

 

Do tej pory Fręch i Gibson nie miały okazji ze sobą rywalizować. Kto będzie górą w tym pojedynku?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Talia Gibson na Polsatsport.pl

