Rusza kolejny turniej wielkoszlemowy. Z Biało-Czerwonych na nowojorskich kortach będziemy mogli zobaczyć między innymi Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka.

Tytułu z zeszłego roku będzie bronić Aryna Sabalenka i Jannik Sinner.

Ostatnie występy Fręch, będącej aktualnie 30. rakietą świata, nie należały do udanych. Polka odpadła w pierwszej rundzie imprezy w Montrealu, przegrywając w dwóch setach z niżej notowaną Yuliią Starodubtsevą. Na tym samym etapie zakończyła zmagania w Cincinnati - przegrała pojedynek 1:2 z Soraną Cirsteą.

Polska tenisistka dość szczęśliwie trafiła w losowaniu. Po drugiej stronie siatki stanie Gibson, znajdująca się na 107. miejscu w rankingu WTA. Australijka dostała się do głównego turnieju dzięki "dzikiej karcie" od organizatorów. Tenisistka występowała w tym miesiącu na turnieju WTA w Cleveland. W pierwszym meczu pokonała tam Greet Minnen, a w kolejnym uległa Xinyu Wang.

Do tej pory Fręch i Gibson nie miały okazji ze sobą rywalizować. Kto będzie górą w tym pojedynku?

MR, Polsat Sport